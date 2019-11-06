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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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06.11.2019 - 08:56, Son Güncelleme:

En son nerede nerede oldu? 6 Kasım Kandilli depremler listesi

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En son nerede nerede oldu? 6 Kasım Kandilli depremler listesi

Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremlerin ardından merkez üssü ve saat bilgisini edinmek için deprem listesini internetten araştırıyorlar. Peki en son nerede deprem oldu? İşte 6 Kasım'da ülkemizde meydana gelen son depremler...

Son depremler listesi aracılığıyla Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verileri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, 6 Kasım 2019 son depremler listesi...

Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.06 08:26:25 36.4675 28.7062 19.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.06 08:21:49 40.5860 28.9792 13.3 -.- 2.0 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.06 07:56:06 39.4487 40.3613 8.6 -.- 2.1 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel
2019.11.06 07:47:58 39.6200 26.4028 15.2 -.- 2.1 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.11.06 05:53:26 39.3315 29.3063 11.1 -.- 1.6 -.- BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2019.11.06 04:43:58 38.5422 28.1973 6.1 -.- 1.9 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2019.11.06 04:23:59 37.1173 28.2335 6.6 -.- 2.0 -.- YENIBAGYAKA-(MUGLA) İlksel
2019.11.06 04:01:55 40.3945 27.5363 26.4 -.- 1.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.11.06 03:27:52 37.0752 30.4142 88.8 -.- 1.9 -.- KEMERAGZI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2019.11.06 03:12:29 37.4402 35.8802 4.9 -.- 2.0 -.- COBANPINARI-KOZAN (ADANA) İlksel
2019.11.06 02:51:33 36.4837 28.7632 8.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.06 02:28:57 37.9582 29.4817 8.4 -.- 1.7 -.- DENIZLER-CAL (DENIZLI) İlksel
2019.11.06 01:26:41 36.4835 28.7010 3.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.06 00:32:48 36.4548 28.7263 16.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.06 00:17:36 36.0470 27.6035 9.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.06 00:01:22 35.5257 31.6767 8.3 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ REVIZE01 (2019.11.06 00:01:25)
2019.11.05 23:17:56 35.5255 38.4608 3.0 -.- 2.8 -.- SURIYE İlksel
2019.11.05 23:14:03 37.4973 35.8827 7.8 -.- 2.9 2.9 GEDIKLI-KOZAN (ADANA) REVIZE01 (2019.11.05 23:14:04)
2019.11.05 21:59:56 40.1705 29.7478 6.4 -.- 2.2 -.- ABADIYE-(BILECIK) İlksel

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