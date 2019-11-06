En son nerede nerede oldu? 6 Kasım Kandilli depremler listesi
Türkiye’nin farklı il ve ilçelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Meydana gelen depremlerin ardından merkez üssü ve saat bilgisini edinmek için deprem listesini internetten araştırıyorlar. Peki en son nerede deprem oldu? İşte 6 Kasım'da ülkemizde meydana gelen son depremler...
Son depremler listesi aracılığıyla Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verileri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, 6 Kasım 2019 son depremler listesi...
Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.11.06 08:26:25 36.4675 28.7062 19.5 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.06 08:21:49 40.5860 28.9792 13.3 -.- 2.0 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.06 07:56:06 39.4487 40.3613 8.6 -.- 2.1 -.- GELINPERTEK-YEDISU (BINGOL) İlksel
2019.11.06 07:47:58 39.6200 26.4028 15.2 -.- 2.1 -.- AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.11.06 05:53:26 39.3315 29.3063 11.1 -.- 1.6 -.- BAHATLAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2019.11.06 04:43:58 38.5422 28.1973 6.1 -.- 1.9 -.- TAYTAN-SALIHLI (MANISA) İlksel
2019.11.06 04:23:59 37.1173 28.2335 6.6 -.- 2.0 -.- YENIBAGYAKA-(MUGLA) İlksel
2019.11.06 04:01:55 40.3945 27.5363 26.4 -.- 1.2 -.- ERDEK KORFEZI (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.11.06 03:27:52 37.0752 30.4142 88.8 -.- 1.9 -.- KEMERAGZI-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2019.11.06 03:12:29 37.4402 35.8802 4.9 -.- 2.0 -.- COBANPINARI-KOZAN (ADANA) İlksel
2019.11.06 02:51:33 36.4837 28.7632 8.2 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.06 02:28:57 37.9582 29.4817 8.4 -.- 1.7 -.- DENIZLER-CAL (DENIZLI) İlksel
2019.11.06 01:26:41 36.4835 28.7010 3.4 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.06 00:32:48 36.4548 28.7263 16.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.06 00:17:36 36.0470 27.6035 9.7 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.06 00:01:22 35.5257 31.6767 8.3 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ REVIZE01 (2019.11.06 00:01:25)
2019.11.05 23:17:56 35.5255 38.4608 3.0 -.- 2.8 -.- SURIYE İlksel
2019.11.05 23:14:03 37.4973 35.8827 7.8 -.- 2.9 2.9 GEDIKLI-KOZAN (ADANA) REVIZE01 (2019.11.05 23:14:04)
2019.11.05 21:59:56 40.1705 29.7478 6.4 -.- 2.2 -.- ABADIYE-(BILECIK) İlksel
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