En son nerede deprem oldu? 5 Aralık Kandilli son depremler listesi
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 5 Aralık gününe ilişkin son dakika depremler...
Son depremler listesi aracılığıyla Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verileri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, 5 Aralık 2019 Kandilli son depremler listesi...
Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.12.05 09:56:14 34.8452 33.0123 12.5 -.- 2.8 -.- KIBRIS RUM KESIMI İlksel
2019.12.05 07:58:44 37.8953 27.6283 8.1 -.- 2.0 -.- ALANGULLU-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2019.12.05 07:57:23 38.9895 27.9547 5.1 -.- 2.0 -.- DOGANKAYA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.12.05 06:41:38 36.6847 31.5918 16.5 -.- 1.9 -.- CENGER-MANAVGAT (ANTALYA) İlksel
2019.12.05 05:39:09 39.1997 28.0823 11.6 -.- 2.0 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.12.05 05:17:10 39.2092 28.0853 6.9 -.- 2.1 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.12.05 05:07:30 37.8228 29.6282 8.4 -.- 1.6 -.- BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.12.05 05:05:02 38.9533 29.9037 8.3 -.- 1.6 -.- OYSU-ALTINTAS (KUTAHYA) İlksel
2019.12.05 04:27:34 36.4577 28.6898 16.7 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.05 04:00:35 36.5428 27.4732 92.8 -.- 2.2 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.12.05 03:36:03 40.3690 42.1330 20.6 -.- 1.7 -.- GULLUDAG-NARMAN (ERZURUM) İlksel
2019.12.05 02:21:55 36.4977 29.2150 21.0 -.- 1.4 -.- MINARE-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.12.05 01:26:20 37.8582 26.8722 8.3 -.- 2.2 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.12.05 01:23:54 36.4073 29.1262 20.9 -.- 2.7 -.- BOGAZICI-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.12.04 23:23:12 36.0797 28.2445 2.4 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.04 22:56:31 38.6452 44.4272 11.3 -.- 1.9 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2019.12.04 20:31:48 39.2127 28.0882 8.6 -.- 1.7 -.- KERTIL-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.12.04 20:17:51 37.8532 29.7047 18.5 -.- 1.2 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.12.04 19:46:25 36.9502 27.8563 4.0 -.- 1.2 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.04 18:37:01 34.8490 24.0890 15.1 -.- 3.3 3.2 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.04 18:19:59 36.0203 31.1125 7.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.04 18:16:50 40.6805 29.0490 8.2 -.- 2.2 -.- KOCADERE-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.12.04 18:16:05 35.7830 31.0505 9.0 -.- 3.1 3.1 AKDENIZ İlksel
2019.12.04 16:58:39 39.8908 33.0777 0.0 -.- 1.7 -.- KARACAHASAN-ELMADAG (ANKARA) İlksel
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