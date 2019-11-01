En son nerede deprem oldu? 31 Ekim Kandilli son depremler listesi
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 1 Kasım gününe ilişkin son dakika depremler...
Son depremler listesi aracılığıyla Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verileri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, 1 Kasım 2019 son depremler listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.11.01 06:52:40 38.9302 26.6612 7.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.11.01 05:10:00 37.8398 29.6400 5.2 -.- 0.8 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.11.01 04:50:04 37.1025 29.1860 12.3 -.- 1.4 -.- KOLAK-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2019.11.01 04:45:57 36.1298 31.1693 5.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.01 02:58:29 39.7142 32.9980 8.6 -.- 1.6 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel
2019.11.01 00:13:22 39.2723 24.7575 9.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.31 23:52:49 38.9828 40.9035 3.2 -.- 1.8 -.- HAZARSAH-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2019.10.31 23:22:44 39.4803 25.8403 7.2 -.- 2.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.31 22:32:43 40.4790 28.0767 5.3 -.- 2.5 -.- CAKILKOY-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2019.10.31 21:45:42 39.1192 29.0478 5.5 -.- 1.7 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.10.31 20:02:17 36.4040 29.9998 61.7 -.- 1.6 -.- CAGMAN-DEMRE (ANTALYA) İlksel
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