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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.11.2019 - 08:29, Son Güncelleme:

En son nerede deprem oldu? 31 Ekim Kandilli son depremler listesi

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En son nerede deprem oldu? 31 Ekim Kandilli son depremler listesi

Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 1 Kasım gününe ilişkin son dakika depremler...

Son depremler listesi aracılığıyla Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verileri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, 1 Kasım 2019 son depremler listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.01 06:52:40 38.9302 26.6612 7.9 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.11.01 05:10:00 37.8398 29.6400 5.2 -.- 0.8 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.11.01 04:50:04 37.1025 29.1860 12.3 -.- 1.4 -.- KOLAK-CAMELI (DENIZLI) İlksel
2019.11.01 04:45:57 36.1298 31.1693 5.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.01 02:58:29 39.7142 32.9980 8.6 -.- 1.6 -.- BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel
2019.11.01 00:13:22 39.2723 24.7575 9.5 -.- 2.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.31 23:52:49 38.9828 40.9035 3.2 -.- 1.8 -.- HAZARSAH-SOLHAN (BINGOL) İlksel
2019.10.31 23:22:44 39.4803 25.8403 7.2 -.- 2.9 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.31 22:32:43 40.4790 28.0767 5.3 -.- 2.5 -.- CAKILKOY-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
2019.10.31 21:45:42 39.1192 29.0478 5.5 -.- 1.7 -.- KAPIKAYA-SIMAV (KUTAHYA) İlksel
2019.10.31 20:02:17 36.4040 29.9998 61.7 -.- 1.6 -.- CAGMAN-DEMRE (ANTALYA) İlksel

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