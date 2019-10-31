En son nerede deprem oldu? 31 Ekim Kandilli son depremler listesi
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 31 Ekim Perşembe gününe ilişkin son dakika depremler...
Son depremler listesi aracılığıyla Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verileri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, 31 Ekim 2019 son depremler listesi...
Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.10.31 07:35:20 36.0007 27.3573 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.31 07:31:56 38.4733 31.5425 12.5 -.- 2.1 -.- ORTAKOY-AKSEHIR (KONYA) İlksel
2019.10.31 07:22:00 36.4570 28.7068 4.2 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.31 04:48:53 40.8502 28.2317 8.8 -.- 2.0 -.- SILIVRI ACIKLARI-ISTANBUL (MARMARA DENIZI) İlksel
2019.10.31 04:41:58 36.4263 28.7188 7.0 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.31 03:47:26 36.4492 28.6968 12.3 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.31 03:25:55 36.0215 27.3148 7.2 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.31 03:23:47 37.7837 29.6698 6.6 -.- 1.3 -.- SAZKOY-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.10.31 03:01:27 37.2040 27.9748 5.4 -.- 2.4 -.- CAMLICA-YATAGAN (MUGLA) İlksel
2019.10.31 02:59:52 36.9028 27.5783 4.5 -.- 0.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
2019.10.31 02:29:21 38.9055 26.8177 11.0 -.- 1.5 -.- CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) İlksel
2019.10.31 01:07:01 38.4507 30.4775 12.3 -.- 1.4 -.- ILYASLI-SUHUT (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.10.31 01:01:49 39.2535 28.0460 8.1 -.- 2.1 -.- KIZILGUR-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.10.31 00:44:27 36.4855 28.7365 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.30 22:28:22 38.3558 30.4613 15.1 -.- 1.7 -.- YIPRAK-DINAR (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.10.30 21:45:38 40.1038 27.1868 1.5 -.- 1.7 -.- EMESE-CAN (CANAKKALE) İlksel
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