En son nerede deprem oldu? 3 Kasım Kandilli son depremler listesi
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 3 Kasım gününe ilişkin son dakika depremler...
Elazığ'ın Sivrice ilçesinde, Richter ölçeğine göre 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bir deprem haberi de Muğla'dan geldi. Muğla'nın Dalaman ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, ülkemizde meydana gelen son depremlere ilişkin ayrıntılar...
ELAZIĞ'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Elazığ’ın Sivrice ilçesi olarak belirlediği 3.9 büyüklüğündeki deprem, saat 19.34’te meydana geldi. Sarsıntı, yerin 10.78 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü de depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
MUĞLA'DA DEPREM
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı’nın merkez üssünü Muğla’nın Dalaman ilçesinin 19.19 kilometre açığı olarak saptadığı 3.2 büyüklüğündeki deprem, saat 19.13’te meydana geldi. Sarsıntı, yerin 11.27 kilometre derinliğinde meydana geldi.
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.03 20:13:47 36.4492 28.7173 5.3 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 19:39:07 38.7652 27.7693 12.4 -.- 1.1 -.- SAZOBA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.11.03 19:34:41 38.3345 38.9547 12.4 -.- 3.7 3.9 TOPALUSAGI-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2019.11.03 19:34:42)
2019.11.03 19:13:06 36.4827 28.6782 5.0 -.- 3.3 3.4 AKDENIZ İlksel
2019.11.03 18:42:39 39.0045 36.0958 6.6 -.- 1.5 -.- ALEVKISLA-AKKISLA (KAYSERI) İlksel
2019.11.03 18:40:46 39.0372 35.9758 5.5 -.- 1.7 -.- SARIOGLAN (KAYSERI) İlksel
2019.11.03 17:28:48 35.9840 28.9458 12.5 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 16:56:05 37.4683 27.9067 0.0 -.- 1.5 -.- AKKOVANLIK-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.11.03 16:29:40 40.1552 27.3115 8.4 -.- 1.8 -.- ARABAALAN-BIGA (CANAKKALE) İlksel
2019.11.03 16:16:17 36.4658 28.6888 2.5 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 14:31:31 36.5510 28.7780 9.1 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 13:01:44 38.4640 31.9210 14.6 -.- 1.9 -.- TEKELER-ILGIN (KONYA) İlksel
2019.11.03 12:07:20 37.8188 36.1808 5.3 -.- 2.3 -.- KAPAKLIKUYU-SAIMBEYLI (ADANA) İlksel
2019.11.03 10:56:18 40.4305 33.0907 7.5 -.- 2.2 -.- HACILAR-CUBUK (ANKARA) İlksel
2019.11.03 10:39:06 36.4647 28.7147 5.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 10:30:40 40.7205 32.9465 5.0 -.- 3.3 3.2 HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2019.11.03 10:26:27 36.4690 28.6957 5.0 -.- 3.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 10:25:36 36.4202 28.8133 5.0 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 10:18:53 39.3943 26.0897 5.4 -.- 2.2 -.- BADEMLI ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.03 10:16:00 36.4688 28.7115 4.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 09:39:32 36.4712 28.6907 5.9 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 09:38:44 37.9270 26.6682 8.0 -.- 2.1 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.11.03 09:30:07 36.9837 27.4503 17.2 -.- 1.9 -.- BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.11.03 08:58:26 36.4463 28.7807 4.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 08:55:25 36.5113 28.8815 5.2 -.- 1.5 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2019.11.03 08:33:17 36.5097 28.7173 4.2 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 08:25:09 39.3355 26.9188 5.4 -.- 2.7 -.- KUBASLAR-GOMEC (BALIKESIR) İlksel
2019.11.03 07:52:34 39.3360 26.9072 2.8 -.- 3.0 -.- ULUBEYLER-GOMEC (BALIKESIR) İlksel
2019.11.03 07:18:34 36.4663 28.6902 6.1 -.- 4.0 4.0 AKDENIZ İlksel
2019.11.03 07:07:43 36.4313 28.6633 5.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 04:48:29 37.0587 29.7412 23.8 -.- 1.5 -.- YAZIR-CAVDIR (BURDUR) İlksel
2019.11.03 04:19:10 37.6133 29.0332 5.3 -.- 1.3 -.- KIZILCABOLUK-TAVAS (DENIZLI) İlksel
2019.11.03 04:02:05 39.4053 26.8048 8.0 -.- 1.4 -.- GOMEC (BALIKESIR) İlksel
2019.11.03 03:46:12 34.3592 25.2347 84.1 -.- 3.2 3.3 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.03 03:02:29 36.5905 28.7938 19.2 -.- 1.8 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2019.11.03 03:01:13 36.5225 28.8093 15.3 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 02:59:21 36.4960 28.7148 3.6 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 02:46:41 36.5068 28.7868 18.6 -.- 1.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 01:05:11 36.4753 28.6935 4.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 00:49:42 36.4112 28.7155 7.9 -.- 1.6 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.03 00:04:45 36.9203 27.7137 4.1 -.- 1.7 -.- GOKOVA KORFEZI (AKDENIZ) İlksel
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle