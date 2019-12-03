Nerede deprem oldu? 3 Aralık Kandilli son depremler listesi
Günün en şiddetli deprem haberlerinden biri Başkent'ten geldi. Ankara'da 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. Peki, en son nerelerde deprem oldu? İşte, 3 Aralık Kandilli son depremler listesi
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 3 Aralık 2019 Salı gününe ilişkin son dakika depremler...
Son depremler listesi aracılığıyla Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verileri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor.
|Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
|---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
|2019.12.03 12:06:17 40.6052 32.8055 2.7 -.- 3.1 3.2 EGERLIBASKOY-KIZILCAHAMAM (ANKARA)
|2019.12.03 10:49:41 37.9068 34.7677 0.0 -.- 1.4 -.- GUMUSLER-(NIGDE)
|2019.12.03 08:56:34 37.4492 34.7032 5.0 -.- 1.4 -.- ALIHOCA-ULUKISLA (NIGDE)
|2019.12.03 08:43:34 36.9643 28.8720 5.0 -.- 1.8 -.- SAZAK-KOYCEGIZ (MUGLA)
|2019.12.03 08:34:41 40.6827 32.8563 7.1 -.- 2.2 -.- KISAC-CERKES (CANKIRI)
|2019.12.03 08:22:32 35.8390 27.2790 10.0 -.- 2.5 -.- AKDENIZ
|2019.12.03 08:09:51 36.4688 28.7603 6.4 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
|2019.12.03 07:20:45 36.1077 28.5677 15.3 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
|2019.12.03 06:42:20 39.6440 28.9998 5.8 -.- 2.5 -.- DELICEGUNEY-HARMANCIK (BURSA)
|2019.12.03 06:07:01 35.9802 35.4210 5.0 -.- 1.6 -.- AKDENIZ
|2019.12.03 05:44:31 39.6660 42.2593 10.0 -.- 2.2 -.- TASAN-KARAYAZI (ERZURUM)
|2019.12.03 04:07:07 37.8852 29.6153 7.6 -.- 2.0 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI)
|2019.12.03 03:26:53 37.8842 42.4607 4.7 -.- 2.4 -.- YENIAYDIN-PERVARI (SIIRT)
|2019.12.03 03:09:31 37.2688 28.8917 8.4 -.- 2.3 -.- KAPUZ-BEYAGAC (DENIZLI)
|2019.12.03 02:53:04 39.3375 28.2767 12.8 -.- 1.8 -.- UMURLAR-SINDIRGI (BALIKESIR)
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