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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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29.10.2019 - 11:52, Son Güncelleme:

En son nerede deprem oldu? 29 Ekim 2019 Kandilli son depremler listesi

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En son nerede deprem oldu? 29 Ekim 2019 Kandilli son depremler listesi

Ülkemizde gün içinde irili ufaklı çok sayıda deprem meydana geliyor. Bu depremlerin merkez üssü ve büyüklüğü, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından ölçülüyor ve anlık olarak internet sitelerinden yayınlanıyor. Peki, 29 Ekim'de en son nerelerde deprem oldu?

29 Ekim Salı günü meydana gelen depremler, Kandilli Rasathanesi'nin resmi internet sitesinden paylaşıldı. İşte, bugün meydana gelen en son depremlerin listesi, merkez üssü ve büyüklüğü...

Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.10.29 10:13:00 40.3437 25.8432 12.6 -.- 2.1 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2019.10.29 10:12:34 40.3540 25.8097 8.8 -.- 2.2 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2019.10.29 09:56:01 39.7930 26.1148 12.7 -.- 2.5 -.- DALYAN-EZINE (CANAKKALE) İlksel
2019.10.29 09:36:14 40.7292 32.9527 8.2 -.- 3.7 3.8 HACILAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2019.10.29 08:04:14 38.7813 26.3745 5.4 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.29 07:30:51 37.8257 29.6398 5.8 -.- 2.1 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.10.29 06:37:06 38.0637 27.0787 5.3 -.- 1.9 -.- CAMONU-MENDERES (IZMIR) İlksel
2019.10.29 06:19:54 36.4883 28.6800 5.0 -.- 1.5 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.29 06:18:11 40.7210 32.8583 5.3 -.- 2.4 -.- YAKUPLAR-CERKES (CANKIRI) İlksel
2019.10.29 06:07:14 40.7612 27.3697 12.6 -.- 1.8 -.- GAZIKOY-SARKOY (TEKIRDAG) İlksel
2019.10.29 06:03:36 37.0387 28.0423 16.3 -.- 1.5 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.10.29 05:50:46 40.0688 28.5590 7.6 -.- 1.5 -.- SOGUTALAN-MUSTAFAKEMALPASA (BURSA) İlksel
2019.10.29 05:42:54 37.8472 29.6482 4.8 -.- 0.9 -.- TUTLUCA-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.10.29 05:27:18 39.6603 27.7893 9.3 -.- 1.0 -.- KALAYCILAR-(BALIKESIR) İlksel
2019.10.29 05:14:19 37.9043 27.6080 8.5 -.- 1.6 -.- DAGKARAAGAC-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2019.10.29 04:57:35 36.4672 28.7700 5.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.29 04:42:20 38.9063 27.7568 6.7 -.- 1.8 -.- DOGUCA-AKHISAR (MANISA) İlksel
2019.10.29 04:32:56 36.4680 28.7248 8.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.10.29 03:52:07 39.2813 32.9560 7.1 -.- 1.5 -.- KOMUSINI-KULU (KONYA) İlksel
2019.10.29 03:34:11 37.2293 27.6967 12.4 -.- 1.0 -.- AKYOL-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.10.29 02:30:58 38.7387 26.5708 5.0 -.- 1.5 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.10.29 02:07:33 37.8957 27.5993 5.4 -.- 1.8 -.- HIDIRBEYLI-GERMENCIK (AYDIN) İlksel
2019.10.29 01:21:29 36.5803 28.6412 19.8 -.- 0.9 -.- DALAMAN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
2019.10.29 01:10:21 37.7072 42.5687 3.0 -.- 2.1 -.- GUNEYCAM-(SIRNAK) İlksel
2019.10.29 01:05:12 37.8092 29.6745 14.4 -.- 1.5 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel

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