En son nerede deprem oldu? 23 Kasım 2019 son depremler listesi
Ülkemizin belirli bölgelerinden deprem haberleri gelmeye devam ediyor. Son olarak dün akşam, Balıkesir'in Bigadiç ilçesinde 3.9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Vatandaşlar şimdi de cumartesi günü nerelerde ve kaç şiddetinde depremler meydana geldiğini araştırıyor. İşte, 23 Kasım 2019 son depremler listesi...
Kandilli Rasathanesi, Türkiye'de meydana gelen depremlerin anlık merkez üssü ve şiddetini resmi internet sitesi üzerinden vatandaşlarla paylaşıyor. İşte, Türkiye'de yaşanan son depremlerin anlık listesi...
23 KASIM SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.11.23 07:24:48 39.0665 36.2625 7.7 -.- 1.4 -.- ORTAKOY-AKKISLA (KAYSERI) İlksel
2019.11.23 06:58:01 40.6030 28.9528 6.0 -.- 2.2 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.23 06:43:30 37.0967 23.2125 1.5 -.- 3.9 3.9 YUNANISTAN İlksel
2019.11.23 06:40:11 37.0400 23.1015 2.6 -.- 3.5 3.5 YUNANISTAN İlksel
2019.11.23 06:03:48 38.7855 27.0243 8.9 -.- 1.6 -.- GUZELHISAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel
2019.11.23 05:45:50 40.6110 28.9570 4.4 -.- 2.1 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.23 05:21:30 38.4775 44.4453 1.1 -.- 3.5 3.6 KAPIKOY-SARAY (VAN) İlksel
2019.11.23 05:17:09 40.6133 28.9435 5.4 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.23 05:16:13 38.6750 40.0228 28.3 -.- 1.6 -.- KARACABAG-PALU (ELAZIG) İlksel
2019.11.23 05:10:40 39.3037 28.2580 7.4 -.- 1.4 -.- YUSUFCAM-SINDIRGI (BALIKESIR) İlksel
2019.11.23 04:20:31 40.0842 35.6603 7.7 -.- 1.0 -.- SARIKOY-CEKEREK (YOZGAT) İlksel
2019.11.23 04:13:55 40.5987 28.9560 5.3 -.- 1.3 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.23 03:49:55 36.5105 28.6820 10.8 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.23 02:36:43 36.8493 21.8087 21.3 -.- 3.4 3.4 YUNANISTAN İlksel
2019.11.23 02:21:54 40.5980 28.9335 8.3 -.- 1.8 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.23 01:50:29 34.8518 24.9708 28.8 -.- 3.3 3.4 GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.11.22 22:37:06 37.1662 26.7923 9.9 -.- 2.0 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.11.22 22:24:45 38.9635 43.5042 7.0 -.- 2.9 -.- ASAGIKOZLUCA-ERCIS (VAN) İlksel
2019.11.22 21:11:36 38.9928 36.3222 7.7 -.- 1.9 -.- KAVAKKOY-PINARBASI (KAYSERI) İlksel
2019.11.22 20:51:14 40.6040 28.9160 10.1 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.22 20:48:18 40.6100 28.9488 6.8 -.- 1.3 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.22 20:46:25 40.5900 28.9618 4.5 -.- 1.5 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.22 19:29:03 36.8933 30.3153 5.0 -.- 1.4 -.- GUZLE-KORKUTELI (ANTALYA) İlksel
2019.11.22 18:40:51 40.6125 29.0018 2.6 -.- 1.1 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.22 18:36:22 40.5905 28.9930 5.0 -.- 1.8 -.- SENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.22 18:25:07 40.6073 28.9492 5.3 -.- 1.5 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.22 17:55:53 40.5727 28.9765 2.0 -.- 1.3 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.22 17:44:49 40.6313 28.9655 6.7 -.- 1.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.22 17:44:03 40.5833 28.9732 3.7 -.- 1.6 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.22 17:36:42 40.5928 28.9403 9.2 -.- 3.7 -.- ESENKOY-CINARCIK (YALOVA) İlksel
2019.11.22 16:54:48 36.7497 29.2660 0.0 -.- 1.0 -.- KIZILBEL-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.11.22 16:35:22 39.0877 26.4647 9.0 -.- 2.3 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel
2019.11.22 16:19:52 37.3370 36.3118 26.6 -.- 2.3 -.- CERCIOGLU-DUZICI (OSMANIYE) İlksel
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