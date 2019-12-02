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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.12.2019 - 19:15, Son Güncelleme:

En son nerede deprem oldu? 2 Aralık Kandilli depremler listesi

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En son nerede deprem oldu? 2 Aralık Kandilli depremler listesi

Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşanan depremin ardından, Akdeniz'de Richter Ölçeği’ne göre akşam saatlerinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede yaşanan depremler beraber, vatandaşlar, "deprem mi oldu? " sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, bugün en son nerelerde deprem oldu? İşte, 2 Aralık Türkiye geneli son depremler listesi.

Fay hattı üzerinde bulunan ülkemizin çeşitli illerinde pazartesi günü birçok deprem meydana geldi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan depremlerin ardından, Akdeniz'den de yeni bir deprem haberi geldi. Meydana gelen depremlerle, vatandaşlar yaşadıkları illerde ne zaman deprem olduğunu merak etmeye başladı. İşte, bugünkü son depremler listesi...

AKDENİZ'DE DEPREM

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, Akdeniz’de Richter Ölçeği’ne göre 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya’nın Kumluca ilçesinin 11.97 kilometre açığındaki deprem, saat 17.43’te, 28.78 kilometre derinlikte kaydedildi.

2 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.12.02 18:53:32 35.4297 26.2077 14.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.02 18:32:07 39.8085 41.9707 14.1 -.- 1.7 -.- GUZELHISAR-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2019.12.02 17:47:58 39.5692 26.3007 7.5 -.- 1.5 -.- ERECEK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.12.02 17:43:16 36.1553 30.2967 18.9 -.- 3.0 2.9 FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2019.12.02 13:40:47 36.5023 28.6837 1.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.02 13:01:06 37.8253 29.6800 3.4 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.12.02 12:27:02 38.2887 41.0138 1.1 -.- 2.0 -.- BABAKAYA-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.12.02 11:33:16 38.1053 27.1733 7.8 -.- 1.9 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2019.12.02 09:01:21 37.3518 35.5563 9.5 -.- 1.2 -.- CAMILI-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
2019.12.02 05:47:16 39.5305 28.2267 6.9 -.- 1.7 -.- DOGANCAM-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.12.02 02:24:24 39.6497 29.0430 7.4 -.- 2.1 -.- GOKCELER-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2019.12.02 01:56:53 40.6430 35.5298 17.2 -.- 1.9 -.- ILGAZI-(AMASYA) İlksel
2019.12.02 00:34:35 35.3878 26.2630 22.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.02 00:22:36 36.7035 27.9718 58.6 -.- 2.8 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel

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