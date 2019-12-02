En son nerede deprem oldu? 2 Aralık Kandilli depremler listesi
Kandilli Rasathanesi ve AFAD verilerine göre, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaşanan depremin ardından, Akdeniz'de Richter Ölçeği’ne göre akşam saatlerinde 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Bölgede yaşanan depremler beraber, vatandaşlar, "deprem mi oldu? " sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. Peki, bugün en son nerelerde deprem oldu? İşte, 2 Aralık Türkiye geneli son depremler listesi.
Fay hattı üzerinde bulunan ülkemizin çeşitli illerinde pazartesi günü birçok deprem meydana geldi. Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sabah saatlerinde yaşanan depremlerin ardından, Akdeniz'den de yeni bir deprem haberi geldi. Meydana gelen depremlerle, vatandaşlar yaşadıkları illerde ne zaman deprem olduğunu merak etmeye başladı. İşte, bugünkü son depremler listesi...
AKDENİZ'DE DEPREM
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi’nin verilerine göre, Akdeniz’de Richter Ölçeği’ne göre 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya’nın Kumluca ilçesinin 11.97 kilometre açığındaki deprem, saat 17.43’te, 28.78 kilometre derinlikte kaydedildi.
2 ARALIK SON DEPREMLER LİSTESİ
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.12.02 18:53:32 35.4297 26.2077 14.0 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.02 18:32:07 39.8085 41.9707 14.1 -.- 1.7 -.- GUZELHISAR-KOPRUKOY (ERZURUM) İlksel
2019.12.02 17:47:58 39.5692 26.3007 7.5 -.- 1.5 -.- ERECEK-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.12.02 17:43:16 36.1553 30.2967 18.9 -.- 3.0 2.9 FINIKE ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2019.12.02 13:40:47 36.5023 28.6837 1.7 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.02 13:01:06 37.8253 29.6800 3.4 -.- 1.8 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.12.02 12:27:02 38.2887 41.0138 1.1 -.- 2.0 -.- BABAKAYA-SILVAN (DIYARBAKIR) İlksel
2019.12.02 11:33:16 38.1053 27.1733 7.8 -.- 1.9 -.- ATAKOY-MENDERES (IZMIR) İlksel
2019.12.02 09:01:21 37.3518 35.5563 9.5 -.- 1.2 -.- CAMILI-IMAMOGLU (ADANA) İlksel
2019.12.02 05:47:16 39.5305 28.2267 6.9 -.- 1.7 -.- DOGANCAM-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.12.02 02:24:24 39.6497 29.0430 7.4 -.- 2.1 -.- GOKCELER-HARMANCIK (BURSA) İlksel
2019.12.02 01:56:53 40.6430 35.5298 17.2 -.- 1.9 -.- ILGAZI-(AMASYA) İlksel
2019.12.02 00:34:35 35.3878 26.2630 22.2 -.- 2.3 -.- GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.02 00:22:36 36.7035 27.9718 58.6 -.- 2.8 -.- BOZBURUN ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ) İlksel
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle