En son nerede deprem oldu? 19 Kasım Kandilli son depremler listesi
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 19 Kasım 2019 Salı gününe ilişkin son dakika depremler...
Son depremler listesi aracılığıyla Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verileri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, 19 Kasım 2019 Kandilli son depremler listesi...
Büyüklük
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.11.19 05:59:23 37.8480 29.7008 7.6 -.- 3.0 3.0 CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.11.19 04:44:59 38.2645 44.5828 7.0 -.- 2.4 -.- BOGRUPEK-BASKALE (VAN) İlksel
2019.11.19 04:28:15 39.5263 28.8200 5.5 -.- 1.9 -.- POYRACIK-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2019.11.19 03:23:59 38.3000 44.4928 5.0 -.- 2.4 -.- BOGRUPEK-BASKALE (VAN) İlksel
2019.11.19 03:19:41 38.2702 44.5345 5.0 -.- 2.3 -.- BOGRUPEK-BASKALE (VAN) İlksel
2019.11.19 03:14:13 38.5828 44.3492 5.0 -.- 4.8 4.9 TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2019.11.19 03:11:54 38.3425 44.5088 5.0 -.- 3.7 -.- TURKIYE-IRAN SINIR BOLGESI İlksel
2019.11.19 03:04:06 36.4560 28.3032 52.0 -.- 2.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.19 01:59:24 40.8705 28.1712 12.5 -.- 2.0 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.11.19 01:44:35 38.2502 44.4893 7.2 -.- 3.2 3.5 BOGRUPEK-BASKALE (VAN) İlksel
2019.11.19 01:19:20 38.3150 27.0642 5.0 -.- 1.9 -.- TIRAZLI-KARABAGLAR (IZMIR) İlksel
2019.11.18 22:36:44 39.5145 28.8317 3.6 -.- 1.6 -.- SARISIPAHILER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2019.11.18 22:13:38 37.7892 29.7145 5.0 -.- 1.9 -.- CALTI-CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.11.18 22:13:00 37.9038 32.2167 1.5 -.- 0.8 -.- ULUMUHSINE-SELCUKLU (KONYA) İlksel
2019.11.18 20:24:10 39.0023 36.1575 4.4 -.- 1.7 -.- AKKISLA (KAYSERI) İlksel
2019.11.18 19:00:44 38.5385 31.9645 13.2 -.- 1.4 -.- BUYUKOBA-ILGIN (KONYA) İlksel
2019.11.18 16:43:41 40.7607 31.7450 0.0 -.- 2.0 -.- ALICOREN-(BOLU) İlksel
2019.11.18 16:38:45 35.7755 28.2395 5.0 -.- 2.4 2.6 AKDENIZ İlksel
2019.11.18 16:32:15 39.8518 33.0273 0.0 -.- 1.6 -.- MAMAK (ANKARA) İlksel
2019.11.18 16:10:33 38.9612 32.8405 0.0 -.- 1.6 -.- BULDUK-CIHANBEYLI (KONYA) İlksel
2019.11.18 16:05:22 35.9427 27.6113 4.1 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.18 15:41:39 39.6107 27.8163 5.4 -.- 2.4 -.- GOKKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.11.18 15:09:12 38.1237 28.1987 8.8 -.- 1.2 -.- CIFTLIKKOY-BEYDAG (IZMIR) İlksel
2019.11.18 14:30:40 37.1127 23.1000 5.0 -.- 3.5 3.8 YUNANISTAN İlksel
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