En son nerede deprem oldu? 13 Aralık Kandilli son depremler listesi
Meydana gelen son depremlerin ardından birçok vatandaş, Kandilli Rasathanesinin yayımladığı son depremler listesini sorgulamaya başlıyor. Sistemlerine yansıyan sismik verileri resmi duyuru ekranından yayımlayan Kandilli, son depremler listesine vatandaşların erişimini sağlıyor. İşte, 13 Aralık gününe ilişkin son dakika depremler...
Son depremler listesi aracılığıyla Kandilli Rasathanesi'nin yayımladığı verileri öğrenmek isteyen pek çok vatandaş, internet üzerinden araştırmalarını gerçekleştiriyor. İşte, 13 Aralık 2019 cuma son depremler listesi...
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2019.12.13 07:54:45 34.1668 24.0798 19.7 -.- 2.6 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.13 07:50:24 34.2517 24.1152 17.7 -.- 2.7 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel
2019.12.13 06:34:39 39.4420 27.8913 5.4 -.- 2.4 -.- KUSKAYA-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.13 06:22:10 40.8030 30.9673 5.3 -.- 1.6 -.- YILDIZTEPE-GUMUSOVA (DUZCE) İlksel
2019.12.13 06:07:15 39.4192 27.6520 5.5 -.- 1.5 -.- KARACALAR-SAVASTEPE (BALIKESIR) İlksel
2019.12.13 06:06:27 39.3827 28.1228 9.7 -.- 1.5 -.- BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.12.13 05:57:19 39.5277 28.8447 5.4 -.- 2.0 -.- SARISIPAHILER-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2019.12.13 05:53:47 39.5288 26.0358 13.5 -.- 1.7 -.- BABAKALE-AYVACIK (CANAKKALE) İlksel
2019.12.13 04:59:03 39.4290 27.9297 13.9 -.- 1.2 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.13 04:58:10 38.5507 31.2208 5.0 -.- 1.8 -.- YESILCIFTLIK-SULTANDAGI (AFYONKARAHISAR) İlksel
2019.12.13 04:15:35 39.4545 28.1568 7.2 -.- 1.1 -.- SALMANLI-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.12.13 04:12:49 39.3953 28.0142 11.0 -.- 1.0 -.- BABAKOY-BIGADIC (BALIKESIR) İlksel
2019.12.13 03:47:37 39.4630 27.9352 8.4 -.- 1.3 -.- AKCAKOY-(BALIKESIR) İlksel
2019.12.13 03:42:59 37.0395 28.0592 13.3 -.- 1.7 -.- KULTAK-MILAS (MUGLA) İlksel
2019.12.13 03:36:01 40.6887 30.1810 3.9 -.- 1.7 -.- YANIK-SAPANCA (SAKARYA) İlksel
2019.12.13 03:13:12 38.5763 39.6298 5.0 -.- 2.8 -.- KARTALDERE-MADEN (ELAZIG) İlksel
2019.12.13 03:09:47 40.7050 30.1400 3.2 -.- 1.8 -.- SIRINSULHIYE-KARTEPE (KOCAELI) İlksel
2019.12.13 01:39:05 39.4577 33.0723 5.8 -.- 1.7 -.- AFSAR-BALA (ANKARA) İlksel
2019.12.13 01:34:01 37.7843 38.3388 5.0 -.- 1.9 -.- ZIYARETPAYAMLI-(ADIYAMAN) İlksel
2019.12.13 01:16:39 35.1845 29.8072 5.0 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.12.13 00:22:43 40.3702 27.9177 8.3 -.- 2.2 -.- ASAGIYAPICI-ERDEK (BALIKESIR) İlksel
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