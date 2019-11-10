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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.11.2019 - 21:22, Son Güncelleme:

En son nerede deprem oldu? 10 Kasım Kandilli son depremler listesi

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En son nerede deprem oldu? 10 Kasım Kandilli son depremler listesi

Ülkemizin farklı bölgelerinden deprem haberleri, 10 Kasım Pazar günü de gelmeye devam etti. Özellikle akşam saatlerinde Akdeniz'de meydana gelen depremler, vatandaşlar tarafından merak edildi. Peki, en son nerelerde deprem oldu?

Akdeniz'de, Antalya'nın Alanya ilçesi açıklarında, Richter ölçeğine göre 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İzmir’de merkez üssü Çeşme ilçesi olan, Richter ölçeğine göre, 3.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. İşte, 10 Kasım 2019 Kandilli so depremler listesi...

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------
2019.11.10 20:31:09 36.4648 28.7213 13.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.10 19:21:51 36.4105 29.2147 17.8 -.- 2.3 -.- DODURGA-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.11.10 18:40:26 35.8205 28.9142 12.9 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.10 18:16:12 38.2817 26.3462 4.1 -.- 3.1 3.2 ALACATI-CESME (IZMIR) REVIZE01 (2019.11.10 18:16:12)
2019.11.10 17:42:59 36.4013 29.2258 9.1 -.- 2.9 -.- DODURGA-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.11.10 17:39:37 36.0885 31.4717 23.0 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.10 17:37:51 36.4573 29.2230 8.5 -.- 2.5 -.- IZZETTINKOY-FETHIYE (MUGLA) İlksel
2019.11.10 16:48:16 36.3593 28.7353 4.4 -.- 1.7 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.10 16:22:06 37.8453 29.7127 14.2 -.- 1.7 -.- CARDAK (DENIZLI) İlksel
2019.11.10 15:56:27 36.4938 28.6783 7.5 -.- 2.1 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.10 14:52:55 38.6943 43.0658 5.0 -.- 2.2 -.- VAN GOLU İlksel
2019.11.10 14:11:54 39.1100 37.4605 0.0 -.- 1.9 -.- SARIPINAR-KANGAL (SIVAS) İlksel
2019.11.10 13:26:29 40.4507 36.9423 12.0 -.- 1.7 -.- AYVALI-NIKSAR (TOKAT) İlksel
2019.11.10 13:11:28 39.7733 32.9170 5.0 -.- 3.4 3.4 BEYNAM-BALA (ANKARA) İlksel
2019.11.10 12:50:13 37.3605 31.7332 0.0 -.- 1.3 -.- BADEMLI-AKSEKI (ANTALYA) İlksel
2019.11.10 12:32:10 38.4298 34.3415 0.0 -.- 1.4 -.- GULPINAR-GULAGAC (AKSARAY) REVIZE01 (2019.11.10 12:32:10)
2019.11.10 12:21:38 39.3860 29.2285 0.0 -.- 1.4 -.- MUSALAR-EMET (KUTAHYA) İlksel
2019.11.10 10:05:03 36.4665 28.8253 8.3 -.- 1.3 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.10 09:27:38 38.3527 37.9900 26.2 -.- 2.4 -.- AKCADAG (MALATYA) İlksel
2019.11.10 09:22:34 36.6350 27.2565 10.3 -.- 1.8 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2019.11.10 09:06:33 36.4842 28.6588 9.4 -.- 1.4 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.10 08:56:45 40.3718 25.8647 6.4 -.- 1.4 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE) İlksel
2019.11.10 07:55:14 37.2177 27.8927 12.3 -.- 1.3 -.- KAYADERE-MILAS (MUGLA) REVIZE01 (2019.11.10 07:55:14)
2019.11.10 07:47:38 39.1877 29.4220 3.9 -.- 1.7 -.- PUSATLAR-CAVDARHISAR (KUTAHYA) İlksel
2019.11.10 07:25:38 37.8825 29.6113 7.7 -.- 1.8 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.11.10 07:04:56 38.0113 28.9255 11.2 -.- 1.5 -.- BOLMEKAYA-BULDAN (DENIZLI) İlksel
2019.11.10 07:03:11 36.5272 28.7797 23.7 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.10 06:26:57 36.5053 28.6735 20.7 -.- 1.0 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.10 05:31:42 37.8815 29.6017 5.0 -.- 2.2 -.- ARMUTALANI-BOZKURT (DENIZLI) İlksel
2019.11.10 05:27:27 40.5478 42.2525 25.1 -.- 1.1 -.- ZUMRUT-SENKAYA (ERZURUM) İlksel
2019.11.10 05:05:25 36.4497 28.7085 5.0 -.- 2.2 -.- AKDENIZ İlksel
2019.11.10 04:57:25 40.9580 28.3317 7.6 -.- 1.5 -.- MARMARA DENIZI İlksel
2019.11.10 04:44:17 39.6165 28.6357 5.2 -.- 1.7 -.- HACILAR-DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2019.11.10 04:33:24 37.0567 27.7412 5.2 -.- 1.4 -.- GOKPINAR-BODRUM (MUGLA) İlksel
2019.11.10 03:51:05 39.0553 25.7335 9.4 -.- 1.6 -.- EGE DENIZI İlksel
2019.11.10 03:25:26 36.1078 29.2765 11.0 -.- 1.3 -.- KALKAN ACIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ) İlksel
2019.11.10 03:09:25 39.6100 28.6367 5.6 -.- 2.1 -.- DURSUNBEY (BALIKESIR) İlksel
2019.11.10 02:47:00 40.9563 33.9155 8.1 -.- 2.4 -.- AKBUK-TOSYA (KASTAMONU) İlksel

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