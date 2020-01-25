En son ne zaman ve nerede deprem oldu? 25 Ocak Kandilli Elazığ ve çevresi depremler listesi

Elazığ'ın Sivrice ilçesindeki 6,8 büyüklüğündeki deprem, başta Doğu Anadolu olmak üzere çevredeki pek çok ilden de hissedildi. Depremin ardından meydana gelen artçı sarsıntılar vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam ediyor. İşte, 25 Ocak Kandilli Elazığ ve çevresi depremler listesi...

Büyüklük Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

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2020.01.25 17:22:25 39.0197 27.8895 10.2 -.- 3.3 3.0 DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 17:18:05 39.0765 27.8342 1.5 -.- 1.9 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.01.25 17:17:29 38.9825 27.8527 14.0 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 17:14:09 38.3720 39.0537 11.3 -.- 1.6 -.- CEVRIMTAS-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 17:13:55 38.3653 39.2295 5.3 -.- 1.6 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 17:13:39 38.2742 38.8763 16.9 -.- 1.7 -.- TATLICAK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 17:07:14 39.0343 27.8677 1.4 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 17:05:56 38.9882 27.8635 4.7 -.- 2.4 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 17:03:31 38.2468 38.9933 3.2 -.- 2.5 -.- BAYIRKOY-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 17:01:37 39.0240 27.8730 7.7 -.- 2.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 16:53:30 38.2592 38.7663 5.0 -.- 2.9 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 16:49:02 38.2880 38.7293 3.8 -.- 2.8 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 16:47:40 38.3725 39.0070 9.1 -.- 2.0 -.- DUYGULU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 16:43:48 38.4562 39.0983 16.8 -.- 1.8 -.- DEREBOYNU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 16:40:14 38.9807 27.8400 11.8 -.- 1.6 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) REVIZE01 (2020.01.25 16:40:14)

2020.01.25 16:36:09 39.0135 27.8710 5.0 -.- 2.1 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 16:34:43 38.3233 39.4835 9.7 -.- 1.7 -.- CALKAYA-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 16:32:19 38.4115 39.2110 19.2 -.- 2.3 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2020.01.25 16:32:19)

2020.01.25 16:30:45 38.4783 39.2672 5.4 -.- 1.9 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 16:29:46 38.4885 39.2153 10.8 -.- 1.9 -.- DEDEYOLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 16:29:41 38.9755 27.7988 6.5 -.- 1.5 -.- SULEYMANLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 16:26:58 39.0203 27.8548 1.1 -.- 2.0 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 16:20:35 38.2677 38.7510 5.0 -.- 3.4 3.4 BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 16:18:02 38.5642 39.3353 5.0 -.- 2.4 -.- IKITEPE-(ELAZIG) İlksel

2020.01.25 16:10:53 38.2895 38.9390 7.6 -.- 2.3 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.01.25 16:10:37 38.3542 39.1987 17.2 -.- 2.2 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 16:06:13 38.9998 27.8703 6.9 -.- 2.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 16:04:07 38.3030 38.9662 3.9 -.- 1.9 -.- KOLDERE-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.01.25 16:01:08 38.2763 38.9267 7.5 -.- 3.0 3.1 TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 15:56:32 38.4648 39.2675 2.4 -.- 2.9 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 15:49:01 38.3397 39.0095 8.6 -.- 1.7 -.- ILINCAK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 15:46:53 38.2935 38.9322 4.6 -.- 1.9 -.- TOSUNLU-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 15:46:08 38.2597 38.7767 4.4 -.- 2.8 -.- KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 15:42:28 38.3653 39.1598 5.1 -.- 2.2 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 15:41:38 39.0355 27.8143 10.1 -.- 2.2 -.- KADIDAGI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 15:39:35 38.2257 38.7287 5.0 -.- 2.1 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.01.25 15:36:53 38.2945 39.1372 17.0 -.- 1.7 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.01.25 15:36:28 38.9897 27.8818 11.2 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 15:34:15 38.3360 39.0795 5.4 -.- 2.2 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.01.25 15:31:37 39.0892 27.8148 11.3 -.- 2.7 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) REVIZE01 (2020.01.25 15:31:37)

2020.01.25 15:30:14 39.0607 27.8890 14.5 -.- 1.7 -.- SELCIKLI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.01.25 15:28:32 38.9987 27.8767 11.5 -.- 2.4 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel