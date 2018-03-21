En son AVM'de görüldü... İtalyan muhasebeci gizemi

İtalya Milano’da muhasebecilik yapan Alessandro Firoi, 13 Mart’ta İtalya’dan İstanbul’a geldi. Geldiği gün Sefaköy’de bir otelde kaldı. Daha sonra Şişli’de bir otele yerleşti. Babası Eligio Firoi, oğluna ulaşamayınca kredi kart bilgilerinden İstanbul’da olduğunu öğrenince Beyoğlu’ndaki İtalyan Konsolosluğu ile temasa geçti. İtalyan Konsolosluğu, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yaptı.

ŞİŞLİ’DE İZİ KAYBOLDU

Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekip, ilk olarak Firoi’nin Şişli’de kaldığı otele gitti. Otel odasında yapılan incelemede, odadaki çöp kutusunda Firoi’nın cep telefonu, cüzdanı ve pasaportu bulundu. Otelin kamera kayıtlarında odaya giren herhangi bir kişi tespit edilemedi. Firoi’nin 14 Mart’ta otelden çıktığı ve bir daha otele dönmediği belirlendi. Ekipler, bölgedeki kamera görüntülerine yoğunlaştı. Firoi’nin 14 Mart’ta, otelden çıktıktan sonra Cevahir Otele gittiği, burada kısa süre kaldıktan sonra Cevahir AVM’ye geçtiğini belirledi. AVM’de bir süre gezen Firoi’nin AVM’den çıktıktan sonra yaya olarak Şişli Camii yönüne doğru yürüdüğü belirlendi. Bu noktadan sonra Firoi’nin kamera görüntülerine ulaşılamadı.

Polis, Firoi’yi her yerde ararken, mühendis babası da İtalya’dan gelerek polisle görüştü. Baba Eligio Firoi, oğlunun depresyon nedeniyle İtalya’da bir hafta hastanede tedavi gördüğünü, İstanbul’a gelirken kendisine haber vermediğini, bu nedenle kim ya da kimlerle buluşmuş olabileceği yönünde bilgiye sahip olmadığını söyledi.