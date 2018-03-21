Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>En son AVM'de görüldü... İtalyan muhasebeci gizemi

    En son AVM'de görüldü... İtalyan muhasebeci gizemi

    Çetin AYDIN/İSTANBUL
    21.03.2018 - 15:19 | Son Güncelleme:

    İtalya’da muhasebecilik yapan 33 yaşındaki Alessandro Firoi, turist olarak geldiği İstanbul’da kayboldu. Telefonu, cüzdanı ve pasaportu kaldığı otel odasının çöp kutusunda bulunan Firoi’yi bulmak için İstanbul Emniyet Müdürlüğü çalışma yürütürken, bir haftadır süren aramalardan bir sonuç alınamadı.

    En son AVMde görüldü... İtalyan muhasebeci gizemiİtalya Milano’da muhasebecilik yapan Alessandro Firoi, 13 Mart’ta İtalya’dan İstanbul’a geldi. Geldiği gün Sefaköy’de bir otelde kaldı. Daha sonra Şişli’de bir otele yerleşti. Babası Eligio Firoi, oğluna ulaşamayınca kredi kart bilgilerinden İstanbul’da olduğunu öğrenince Beyoğlu’ndaki İtalyan Konsolosluğu ile temasa geçti. İtalyan Konsolosluğu, İstanbul Emniyet Müdürlüğüne kayıp başvurusu yaptı.

    ŞİŞLİ’DE İZİ KAYBOLDU

    Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Ekip, ilk olarak Firoi’nin Şişli’de kaldığı otele gitti. Otel odasında yapılan incelemede, odadaki çöp kutusunda Firoi’nın cep telefonu, cüzdanı ve pasaportu bulundu. Otelin kamera kayıtlarında odaya giren herhangi bir kişi tespit edilemedi. Firoi’nin 14 Mart’ta otelden çıktığı ve bir daha otele dönmediği belirlendi. Ekipler, bölgedeki kamera görüntülerine yoğunlaştı. Firoi’nin 14 Mart’ta, otelden çıktıktan sonra Cevahir Otele gittiği, burada kısa süre kaldıktan sonra Cevahir AVM’ye geçtiğini belirledi. AVM’de bir süre gezen Firoi’nin AVM’den çıktıktan sonra yaya olarak Şişli Camii yönüne doğru yürüdüğü belirlendi. Bu noktadan sonra Firoi’nin kamera görüntülerine ulaşılamadı.

    Polis, Firoi’yi her yerde ararken, mühendis babası da İtalya’dan gelerek polisle görüştü. Baba Eligio Firoi, oğlunun depresyon nedeniyle İtalya’da bir hafta hastanede tedavi gördüğünü, İstanbul’a gelirken kendisine haber vermediğini, bu nedenle kim ya da kimlerle buluşmuş olabileceği yönünde bilgiye sahip olmadığını söyledi.

    Etiketler: Italya , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri