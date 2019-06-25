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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gündem
Selçuk BAŞAR- Bilge AVCI/AKÇAABAT (Trabzon), (DHA)
25.06.2019 - 11:21, Son Güncelleme:

En 'renkli' göç

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DOĞU Karadeniz'de, yeşile bürünen yaylalara göç devam ediyor. Trabzon'un Akçaabat ilçesi Akpınar köyünde yöresel kıyafetler giyen köylüler, sırtlarında içinde çocuk olan beşikler ve süsledikleri büyükbaş hayvanlarıyla kemençe eşliğinde yaylaya çıktı. Uzun bir yolculukla yaylaya ulaşanlar, horonlu kutlama yaptı.

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  • Trabzonda en renkli yayla göçü
  • Trabzonda en renkli yayla göçü
  • Trabzonda en renkli yayla göçü
  • Trabzonda en renkli yayla göçü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Trabzon'un Akçaabat ilçesine bağlı Akpınar köyünde geleneksel yayla göçü şenliğe dönüştürüldü. Bu yıl 2'ncisi düzenlenen şenlikte, yöresel kıyafetler giyen köylüler, sırtlarında içinde çocuk olan beşik ve yayıklarla, süsledikleri büyükbaş hayvanları ile birlikte Büyük Oba Yaylası'na doğru yola çıktı. Yaklaşık 500 kişi yolda molalar vererek kemençe eşliğinde horonlar oynadı, sohbet etti, alkışla tempo tuttu.

Uzun bir yolculukla yaylaya ulaşan köylüler kemençe eşliğinde karşılandı, horonlarla kutlama yaptı. 

‘AMACIMIZ ESKİYİ UNUTTURMAMAK’

Akpınar Mahallesi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ali Bıyıklı, amaçlarının eskiyi unutturmamak, yeni nesli köklerine daha sağlam tutunabilmesini sağlamak olduğunu belirterek, "Burada asıl amacımız bir yayla festivali değil.

Teknolojinin getirdiği kolaylık ve rahatlıklarla unutulmaya yüz tutmuş yayla geleneği, yayla kültürünü ve yaylacılığı yeni nesillere hafızalarında canlı bir şekilde kalabilecek şekilde yaşatmak. Hayvanlarımızı süsleyerek göç kervanımızı oluşturduk.

Eski yemek kültürümüzü yaşatmaya çalışıyoruz. Eskiden ağaçtan tahta yapmak için el imkânıyla kullanılan hızar sergimiz var. Sadece eskiyi yaşatmak değil, birlik ve beraberlik adına bir eğlencemiz oldu" dedi.

Yaylaya sırtındaki beşikte torununu taşıyan Nazmiye Bıyıklı, "Eski kültürümüzü yaşatıyoruz. Eskiden yaylalara çocuklarımızı beşiğin içinde sırtımıza alıp 3-4 saatte çıkardık. Şimdi ise her şey çok kolaylaştı. Çok çileler çektik ama yine de hoşumuza gidiyor" diye konuştu.

Asiye Bıyıklı ise "Eskiden yol yoktu. Aynı şimdi olduğu gibi beşikler, külekler ve diğer malzemelerimiz sırtımızda yalaya çıkardık. Eskiyi yaşatmaya çalışıyoruz" dedi.

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