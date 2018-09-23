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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
23.09.2018 - 17:33, Son Güncelleme:

En renkli festival

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En renkli festival

Büyükçekmece Belediyesi ve Volkswagen Kaplumbağa Otomobil Derneği işbirliğiyle düzenlenen 23’üncü “En Cicimiz Vosvos” Festivali başladı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen Vosvos severler, birbirinden renkli araçlarıyla, ilginç görüntüler oluşturdu. 

Büyükçekmece Belediyesi ve Volkswagen Kaplumbağa Otomobil Derneği işbirliğiyle düzenlenen 23’üncü “En Cicimiz Vosvos” festivali Büyükçekmece Kültürpark’ta başladı. Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gelen Vosvos severler, araçları ile birlikte festival alanında toplandı. Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün de yarış alanına gelerek start verdi.

Kıyasıya mücadele eden yarışçılar, “En Cici” olma yolunda lastiklerini yaktılar. Heyecanın dorukta olduğu yarışta vatandaşlar, tezahüratlarla ve alkışlarla destek verdi. Renkli görüntülerin sahne festivale 7den 70e tüm Vosvos severler ilgi gösterdi. Kendisinin de tutkun olduğu Vosvos araçlarına ilgi gösteren Başkan Akgün, sahip olduğu Vosvos araçla alanı turladı. 

Festivalin finalinde ise “En Cici”, “En Bakımlı”, “En Orijinal” ve “En Fantastik” Vosvosların sahipleri için ödül töreni düzenlenecek. 

“Ekonomik sıkıntıları kenara koyduk, bugün başka bir havaya vatandaşımızı çektik” 
Kendisinin de Volkswagen araçlara ilgi duyduğunu söyleyen Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, “Volkswagen Kaplumbağa Otomobil Derneği ile birlikte 23’üncü Volkswagen şenliği yapıyoruz. Bu Volkswagen şenliği içerisinde yer alan arkadaşlarımız, Türkiye’nin çeşitli yerlerinden eski model Volkswagenleri ile birlikte Büyükçekmece’ye gelen ve buradaki faaliyetlere katılan arkadaşlarımız, çocukların, hanımların, herkesin ilgi gösterdiği bir Volkswagen bayramı diyebiliriz.

Ben de Volkswagen’i çok seven birisiyim. İki tane Volkswagen’im var burada. 1975 yılında ilk defa arabam olmuştu, 74 model Volkswagen’im var. Bir de klasik arabaya meraklı olduğum için 1962 model üstü açık bir Volkswagen’im var. Türkiye’de iki tane var. Ekonomik sıkıntıları kenara koyduk, bugün başka bir havaya vatandaşımızı çektik” dedi. 

“Arabamızı sıfırdan topladık” 
Oğluyla birlikte Vosvos aracıyla katılan Ferdi Kocagök, “Bu yarışmaya 5 yıldır katılıyoruz. Aracım 1973 model, orijinal aracımız. 'En bakımlı' kategoride yarışacak. Arabamızı sıfırdan topladık. Hurda olarak aldım, daha sonra sıfırdan, şaseden ayrı yaklaşık 1,5 senede topladık” diye konuştu. 
Oğlu Yağız ise; “Arabamız çok güzel. Diğer arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum, diğer Vosvoslar da inşallah bu yarışmaya katılırlar” diyerek yarışmacılara başarılar diledi. 

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