En özel Kandil gecesi mesajları | Regaip Kandili mesajlarında farklı seçenekler

Rahmet dalgalarının coştuğu Regaip Kandili İslam coğrafyasında heyecanla bekleniyordu, o kutlu gün geldi. Gün boyu çeşitli ibadetler ederek bugünün manevi hazzını yaşayan vatandaşlar, bir yandan da Regaip Kandili'nin atmosferini sevdikleri ile birlikte yaşamak ve dijital ortamlarda paylaşmak adına, mesaj sorgulamalarına hız verdi. İşte, sevdiklerinize ve sizin için değerli olan kişilere yollayabileceğiniz en güzel, kısa ve anlamlı Regaip Kandili mesajları...

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI İÇİN KISA KANDİL MESAJI SEÇENEKLERİ

Bu mübarek gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanması, tüm insanlığa barış ve huzur getirmesi, birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını dilerim.

Regaip gecesi, duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece dualarımızı eksik etmeyelim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Regaip Kandili kardeşlik ve dayanışma duygularını arttıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan bir gündür. Bu günü layıkıyla yaşamak dileğiyle. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Tefekkür ve şükür vesilesi olan bu mübarek günde dualarımızın kabul olması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

Bugünün hepimiz için ruhani bir arınma sağlaması dileğiyle...Kandiliniz mübarek olsun

Anlam ve gönül dünyamıza ışık tutan Regaip Kandili hepimiz için mübarek olsun

Üç Aylar; Müslümanın ruh şöleninin başlangıcıdır. Recep ve Şaban kurulacak gök sofrasının habercisidir

Receb-i şerifin bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Receb’in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Hayırlı Kandiller.

Rabbim Recep ayının ilk gecesi hürmetine; Duası kabul olmuş bir kul sevinci yaşat bize. Sabrımızın mükafatı olarak, "Çok şükür" diyebilmeyi de nasip et cümlemize.

Yaratana daha derin bir şükür imkânı bulacağımız Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Sizin, ailenizin ve tüm İslam âleminin Regaib kandilini tebrik ediyorum.

Bu anlamlı gecenin birliğimize, beraberliğimize ve hayra vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Dini duyguların yoğunluk kazanacağı, merhamet, şefkat, yardımlaşma ve dayanışma hislerinin doruk noktaya ulaştığı bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Allah ile olan bağımızı yeniden gözden geçirme ve bu manevi iklimden yararlanmak için büyük fırsatlar sunan bu günde her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Bu mübarek gecenin ülkemiz ve tüm insanlık aleminin mutluluk ve huzuruna vesile olmasını dilerim.

Rahmet, mağfiret ve bereketi bol üç ayların manevi iklimine girildiğinin habercisi bu günün hayırlara vesile olmasını dilerim. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Yüce Mevla'dan üç ayların ve bu mübarek gecenin bereket ikliminin insanlığın hidayetine, barış ve huzuruna vesile olmasını dilerim. Kandiliniz mübarek olsun.

Regaib Kandili; kendimizi yenilememiz, geçmişimizi muhasebe ederek geleceğimizi planlamamız için büyük bir fırsattır. Bu vesileyle Regaip Kandilinizin hayırlara vesile olmasını dilerim.

Bu gecenin feyiz ve nimetlerinden tüm insanlığın faydalanmasını temenni ediyor, Üç Aylar ve Regaib Kandilinin bolluk, bereket, huzur, barış ve kardeşlik getirmesini diliyorum.

Allah"ın rahmeti, bereketi sizinle olsun, gönül güneşiniz hiç solmasın, yüzünüz aydın olsun, kabriniz nur dolsun, makamınız Firdevs, dualarınız kabul olsun. Kandiliniz kutlu olsun..

Sofranız afiyetli, paranız bereketli, kararlarınız isabetli, yuvanız muhabbetli, kalbiniz merhametli, bedeniniz sıhhatli, yüzünüz mutlu, Regaip Kandiliniz Mübarek Olsun

Bir kandil gülü savur sevdiklerine, size onlardan gülücükler getirsin öyle içten öyle samimi ol ki göz yaşlarını bile tebessüme çevirsin. Regaip Kandiliniz mübarek olsun.

Bugün ellerini semaya gönlünü Mevlaya aç, bugün günahlardan olabildiğince kaç, bugün en gizli incilerini onun için saç çünkü bugün kandil, kandilin mübarek olsun.