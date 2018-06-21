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    En mutlu günleriydi... 12 araç birbirine girdi

    İHA
    21.06.2018 - 23:20 | Son Güncelleme:

    Ordu'nun Gölköy ilçesinde freni patlayan kamyonun düğün konvoyuna dalarak 12 araca çarpması sonucu 11 kişi yaralandı.

    Gölköy Aydoğan Mahallesi Aybastı yolu üzerinde gelini alıp eve dönmek için yola çıkan konvoyun önüne bahşiş almak için gelin arabasını durdurdu. Konvoyun durduğu sırada arkadan gelen 52 K 6538 plakalı kamyonun freninin patlaması ve yüklü olmasının da etkisiyle önünde duran 12 araca çarptı.

    ARAÇLARDA SIKIŞTILAR

    Çarpmanın etkisiyle bazı kişiler araçlarda sıkıştı. 112 Acil Servis ve Ordu Büyükşehir Belediyesi Gölköy İtfaiye Amirliği ekiplerinin olaya zamanında müdahalesi ile araçta sıkışanlar kurtarılarak çeşitli hastanelere kaldırıldı.

    Kazada 11 kişi yaralanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Etiketler: kaza , düğün , son dakika , haberler
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