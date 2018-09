En hüzünlü doğum günü!

Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolduktan 7 gün sonra cesedinin üzeri taşlarla örtülü olarak bulunan ve otopsisi sonrası 23 Eylül'de defnedilen Sedanur'un annesi Handan Güzel ve babası Abdullah Güzel, köyde taziyeleri kabul ediyor. Dünyaya 10 yıl önce bugün gelen kızlarının doğum gününe 4 gün kala ölüm haberini alan Güzel ailesi, küçük kızın katil ya da katillerinin bir an önce bulunmasını istiyor. Geçen yıl haziran ayında Kars-Kağızman Karayolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve 45 gün hastanede tedavi gören küçük Sedanur'un, bu yıl da doğum gününe sayılı günler kala ölü bulunması ailesini acıya boğdu.



Çok sevdiği kızına 10'uncu yaş gününü kutlayamadan veda eden anne Handan Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının katillerinin bir an önce bulunmasını isteyerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, milletvekillerimizden kızımın katillerinin bulunmasını istiyorum. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum, kızımın katilini bulun." dedi.



Kızının doğum gününü gözyaşları içerisinde karşıladıklarını anlatan Güzel, "Kızımın doğum günü, kızım her şeyi severdi, daha yaraları iyileşmemişti, ayağında halen yaraları vardı. Çok acı çekiyorum. Dilerim Allah'tan katilleri bulunup idam edilsin. 80 hanelik bir köydeyiz, kızım bizim köyde kayboldu, dileğimiz katillerin bir an evvel bulunması." diye konuştu.



"Başka Sedalar, Leylalar, Eylüller gitmesin"



Anne Güzel, acılarının çok büyük olduğunu vurgulayarak, "Kızımın 10'uncu yaş günü. Bu acıyı bugün bize yapan, yarın başkalarına da yapar. Başka Sedalar, Leylalar, Eylüller gitmesin." ifadelerini kullandı.



Baba Abdullah Güzel de Sedanur'un katillerinin cezalandırılmasını isteyerek, "Bugün bu acının üstünden 10 gün geçti, kızımın doğum günü. Katil kimse bulsunlar, bize söylesinler, katili bulmadan duramam. Katil her kimse cezasını çeksin." şeklinde konuştu. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temenni eden Güzel, "Bugün 9 yaşındaki çocuğu öldüren, yarın kim bilir kimin çocuğunu yakar. Bunu bir an önce bulsunlar ve devlete teslim etsinler. Cumhurbaşkanım, kızımın doğum günüydü, lütfen bu olayın faillerini çıkartsınlar. Bu çocuğu bu hale getireni bulsunlar, bir daha böyle şeyler olmasın." açıklamasında bulundu.

Sedanur Güzel'in geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çekilen görüntüleri de izleyenleri hüzne boğdu.