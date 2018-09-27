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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
27.09.2018 - 11:04, Son Güncelleme:

En hüzünlü doğum günü!

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Kars'ın Kağızman ilçesinde kaybolduktan 7 gün sonra ölü bulunan Sedanur Güzel'in ailesi, kızlarının 10'uncu doğum gününde acı ve hüznü bir arada yaşıyor.

Kağızman ilçesine bağlı Paslı köyünde 16 Eylül'de kaybolduktan 7 gün sonra cesedinin üzeri taşlarla örtülü olarak bulunan ve otopsisi sonrası 23 Eylül'de defnedilen Sedanur'un annesi Handan Güzel ve babası Abdullah Güzel, köyde taziyeleri kabul ediyor. Dünyaya 10 yıl önce bugün gelen kızlarının doğum gününe 4 gün kala ölüm haberini alan Güzel ailesi, küçük kızın katil ya da katillerinin bir an önce bulunmasını istiyor. Geçen yıl haziran ayında Kars-Kağızman Karayolu'nda geçirdiği trafik kazası sonucu yaralanan ve 45 gün hastanede tedavi gören küçük Sedanur'un, bu yıl da doğum gününe sayılı günler kala ölü bulunması ailesini acıya boğdu.

Çok sevdiği kızına 10'uncu yaş gününü kutlayamadan veda eden anne Handan Güzel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kızının katillerinin bir an önce bulunmasını isteyerek, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan, milletvekillerimizden kızımın katillerinin bulunmasını istiyorum. Bütün Türkiye'ye sesleniyorum, kızımın katilini bulun." dedi.

Kızının doğum gününü gözyaşları içerisinde karşıladıklarını anlatan Güzel, "Kızımın doğum günü, kızım her şeyi severdi, daha yaraları iyileşmemişti, ayağında halen yaraları vardı. Çok acı çekiyorum. Dilerim Allah'tan katilleri bulunup idam edilsin. 80 hanelik bir köydeyiz, kızım bizim köyde kayboldu, dileğimiz katillerin bir an evvel bulunması." diye konuştu.

"Başka Sedalar, Leylalar, Eylüller gitmesin"

Anne Güzel, acılarının çok büyük olduğunu vurgulayarak, "Kızımın 10'uncu yaş günü. Bu acıyı bugün bize yapan, yarın başkalarına da yapar. Başka Sedalar, Leylalar, Eylüller gitmesin." ifadelerini kullandı.

Baba Abdullah Güzel de Sedanur'un katillerinin cezalandırılmasını isteyerek, "Bugün bu acının üstünden 10 gün geçti, kızımın doğum günü. Katil kimse bulsunlar, bize söylesinler, katili bulmadan duramam. Katil her kimse cezasını çeksin." şeklinde konuştu. Bu tür olayların bir daha yaşanmaması temenni eden Güzel, "Bugün 9 yaşındaki çocuğu öldüren, yarın kim bilir kimin çocuğunu yakar. Bunu bir an önce bulsunlar ve devlete teslim etsinler. Cumhurbaşkanım, kızımın doğum günüydü, lütfen bu olayın faillerini çıkartsınlar. Bu çocuğu bu hale getireni bulsunlar, bir daha böyle şeyler olmasın." açıklamasında bulundu.
Sedanur Güzel'in geçen yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda çekilen görüntüleri de izleyenleri hüzne boğdu. 

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