Cuma mesajları sosyal medya trendlerinde: En güzel ve en çok paylaşılan cuma mesajları
Cuma mesajları her cuma olduğu gibi bu cumanın da en çok araştırılan konularından biri oldu. Özellikle uzakta olan sevdiklerine güzel dileklerde bulunmak isteyen vatandaşlar, cuma mesajlarını inceleyerek en güzelini bulmaya çalışıyor. İşte, en güzel ve en çok paylaşılan cuma mesajları
Manevi güzelliklerle dolu cuma gününe erişmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, en anlamlı cuma mesajı seçeneklerini sosyal medya ve SMS yoluyla iletmeye başladı. Bu anlamlı günün faziletini taçlandırıp sevdiklerine güzel dileklerde bulunmak isteyen vatandaşlar, sosyal medyadan "hayırlı cumalar" etiketiyle paylaşım yapıyor. İşte, uzunlu-kısalı cuma mesajları...
"Gönlünüz gökyüzü kadar geniş ve aydınlık. Yüreğiniz kuşlar kadar
hür olsun.. Hayırlı sabahlar
Hayırlı Cumalar diliyorum"
"Gönlünüzden geçen her güzel şeyin
Hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmesi dileğiyle. Herkese Hayırlı Cumalar ve Mutlu Sabahlar."
"Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla Hayırlı cumalar.."
"Cuma birleştirir, temizler, bereketlendirir, paylaştırır. İyi duygular bugün bu topraklarda daha hakimdir. Hayırlı Cumalar Dilerim."
"Olsun diye
Sabırla beklediğiniz
Tüm dualarınızın
Kabul olduğu bir
Cumâ olsun.
Günaydın,Hayırlı Cumalar..!"
"Günlerin en değerlisi cuma dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır." Cumanız Mübarek Olsun.
Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.
"Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen'sin." (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam(a.s.m) ile … Hayırlı Cumalar Dua ile…
Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.
Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.
Allah'ım! Bizlere mağfiret ihsan eyle. Günahlarımızı rahmet mevsimlerinde yıka. Geleceğimize serinlik ve aydınlık ver. Bu güzel günde Rabbim dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Hayırlı Nurlu Cumalar.
Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Selam ve Dua İle Hayırlı Cumalar…
Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Amin! Hayırlı Nurlu Cumalar.
Ey Benim Güzel Mevlam, Benim Senden istediklerimi Değil; Senin Bende Görmek İstediklerini Yaşat Bana. Amin! Hayırlı Cumalar.
Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duayı ettirir sahibine, en güzel dualarda buluşmak dileğiyle… Hayırlı cumalar
*Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun
"Ey Rabbim…Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah."
"Ya Rabbi! Gönlümdeki boşlukları öyle güzel şeylerle doldur ki; kemiği olmayan dilim Allah kelimesinden başka bir şey demesin. Hayırlı Nurlu Cumalar."
"Allah”u Teala Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır.Cuma namazı vaktinde alış-veriş günahtır. Cumamız Mubarek olsun inşallah."
"Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz… Gönlünüz iman mekânınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…"
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