Cuma mesajları sosyal medya trendlerinde: En güzel ve en çok paylaşılan cuma mesajları

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriCuma mesajları sosyal medya trendlerinde: En güzel ve en çok paylaşılan cuma mesajları
GeriGündem Cuma mesajları sosyal medya trendlerinde: En güzel ve en çok paylaşılan cuma mesajları
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
16.08.2019 - 09:21, Son Güncelleme:

Cuma mesajları sosyal medya trendlerinde: En güzel ve en çok paylaşılan cuma mesajları

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Cuma mesajları sosyal medya trendlerinde: En güzel ve en çok paylaşılan cuma mesajları

Cuma mesajları her cuma olduğu gibi bu cumanın da en çok araştırılan konularından biri oldu. Özellikle uzakta olan sevdiklerine güzel dileklerde bulunmak isteyen vatandaşlar, cuma mesajlarını inceleyerek en güzelini bulmaya çalışıyor. İşte, en güzel ve en çok paylaşılan cuma mesajları

Manevi güzelliklerle dolu cuma gününe erişmenin mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, en anlamlı cuma mesajı seçeneklerini sosyal medya ve SMS yoluyla iletmeye başladı. Bu anlamlı günün faziletini taçlandırıp sevdiklerine güzel dileklerde bulunmak isteyen vatandaşlar, sosyal medyadan "hayırlı cumalar" etiketiyle paylaşım yapıyor. İşte, uzunlu-kısalı cuma mesajları...

"Gönlünüz gökyüzü kadar geniş ve aydınlık. Yüreğiniz kuşlar kadar
hür olsun.. Hayırlı sabahlar
Hayırlı Cumalar diliyorum"

"Gönlünüzden geçen her güzel şeyin
Hayalden çıkıp gerçeğe dönüşmesi dileğiyle. Herkese Hayırlı Cumalar ve Mutlu Sabahlar."

"Rabbim Ne olur hiçbir annenin yüreğini, evladının acısıyla yakma! Çocukları,kirli dünyamızdan koru, sakla! Sağlık ve Huzurla Hayırlı cumalar.."

"Cuma birleştirir, temizler, bereketlendirir, paylaştırır. İyi duygular bugün bu topraklarda daha hakimdir. Hayırlı Cumalar Dilerim."

"Olsun diye
Sabırla beklediğiniz
Tüm dualarınızın
Kabul olduğu bir
Cumâ olsun.
Günaydın,Hayırlı Cumalar..!"

"Günlerin en değerlisi cuma dır. Cuma günü Bayramlardan ve Aşure gününden daha değerlidir. Cuma günü dünyada ve Ahirette müminlerin bayramıdır." Cumanız Mübarek Olsun.

Mübarek Cuma günü yapılacak ibadetlere, diğer günlerde yapılanların, en az iki katı verilmektedir. Buna karşılık ise ,Cuma günü yapılan günahlar da iki kat yazılmaktadır. Cuma gününü en hayırlısı ile geçirmek dileğiyle cumanız mübarek olsun.

"Ey Rabbimiz! Bizi Sana boyun eğenlerden kıl, neslimizden de Sana itaat eden bir ümmet çıkar, bize ibâdet usûllerimizi göster, tevbemizi kabul et. Zîrâ, tevbeleri çokça kabul eden ve çok merhametli olan ancak Sen'sin." (Bakara, 128) Alemlerin efendisine selatu selam(a.s.m) ile … Hayırlı Cumalar Dua ile…

Kalpler imanla, gönüller huzurla dolsun. saadetler hepimizin olsun. ne kurulan bağlar bozulsun, nede dostlar unutulsun. cumanız mübarek olsun.

Rabbim sen kalbi kırıkların sığınağı, yolda kalmışların yoldaşı, sen yalnızlığıma arkadaş olan ve tüm gönüllerin dert ortağısın. beni benden uzağa at, senden uzağa atma. cumanız mübarek olsun.

Allah'ım! Bizlere mağfiret ihsan eyle. Günahlarımızı rahmet mevsimlerinde yıka. Geleceğimize serinlik ve aydınlık ver. Bu güzel günde Rabbim dualarımızı ve ibadetlerimizi kabul eylesin. Hayırlı Nurlu Cumalar.

Yüce Allah mübarek Cuma-ı şerif hürmetine hayatın şereflisini, rızkın bereketlisini, vücudun sıhhatlisini, ahlakın faziletlisini, evladın edeplisini nasip ve müesser eylesin. Selam ve Dua İle Hayırlı Cumalar…

Allah'ım dualarımın kabul olmasını engelleyen tüm günahlarımı affet. Amin! Hayırlı Nurlu Cumalar.
Ey Benim Güzel Mevlam, Benim Senden istediklerimi Değil; Senin Bende Görmek İstediklerini Yaşat Bana. Amin! Hayırlı Cumalar.

Hüzün ağır gelir yüreğe, ama en güzel duayı ettirir sahibine, en güzel dualarda buluşmak dileğiyle… Hayırlı cumalar

*Önce yollar uzanır hakka yürümek için, tomurcuklar güller açar onu görmek için, dua eden biri var senin için. sende dua et ALLAH için. cumanız mübarek olsun

"Ey Rabbim…Bilerek veya bilmeyerek işlediğimiz hatalarımızı, günahlarımızı bağışla. Bizlere merhamet buyur. Şüphesiz Sen merhametlilerin en merhametlisisin. Cumanız mübarek ve kabul olur inşallah."

"Ya Rabbi! Gönlümdeki boşlukları öyle güzel şeylerle doldur ki; kemiği olmayan dilim Allah kelimesinden başka bir şey demesin. Hayırlı Nurlu Cumalar."

"Allah”u Teala Cuma gününü Müslümanlara mahsus kılmıştır.Cuma namazı vaktinde alış-veriş günahtır. Cumamız Mubarek olsun inşallah."

"Bu dünya fani sakın güvenme, giden gelmez, gelen durmaz, Allah sevgisi gönülden çıkmaz… Gönlünüz iman mekânınız cennet olsun, hayırlı Cumalar…"

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
Semadirek’te tatil esareti! Türkler adada mahsur: 'Yatacak yer yok'
Ali Emir bebeğin ölümünde paralı doktor faciası...
Yol kenarındaki fıskiye öldürdü... Arkadaşları bu çağrıyı yaptı
Kız arkadaşıyla fotoğrafını Facebook'a yükleyince öldürüldü