En güzel Hemşireler Günü mesajları | Hemşireler Günü tarihçesi

Sağlık kurumlarında ve görevleri hastaların sağlık koşullarını korumak olan Hemşireleri, kendileri için adanmış bu özel günde mutlu etmek isteyen vatandaşlar, en güzel Hemşireler Günü mesajlarını araştırıyor. Hemşireler Günü’ne dair en anlamlı mesajları ve Hemşireler Günü'nün tarihçesini haberimizden okuyabilirsiniz...

HEMŞİRELER GÜNÜ MESAJLARI

● Tüm hemşirelerimizin, Hemşireler Haftasını kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum

● Gece gündüz demeden sağlığımız için çalışan tüm hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

● Ebe ve hemşireler günü kutlu olsun. Bu ülke sizinle gurur duyuyor.

● Sevgi, şefkat ve hoşgörünün simgesi haline gelen hemşirelerimizin hemşireler günü kutlu olsun.

● Sağlık sektörünün vazgeçilmez haline gelen tüm hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun …

● Hayatımız ve sağlığımız için emek harcayan hemşirelerimizin Hemşireler Günü ve Hemşireler Haftası kutlu olsun.

● 12-18 Mayıs Hemşireler haftası. Bütün hemşirelerimizin Hemşireler günü kutlu olsun

● Sağlık ordusunun vazgeçilmezleri hemşirelerin hemşireler günü kutlu olsun.

● 12 Mayıs Dünya Hemşireler günü, sağlık personelimize kutlu ve hayırlı olsun

HEMŞİRELER GÜNÜ TARİHÇESİ

İlk olarak ABD Sağlık ve Eğitim Bakanlığında yetkili olan Dorothy Sutherland, 1953 yılında dönemin başkanı Dwight D. Eisenhower ile görüşerek bir sonraki yılın Ekim ayını “Hemşireler Günü” ilan etmeyi teklif eder. Ancak o dönemde bu teklif onaylanmaz.1972 yılında ise bu önemli günün tanınması için resmi bir bildiri hazırlama girişiminde bulunulur ve Ulusal Temsilciler Meclisine sunulur. Fakat yine bu teklif onaylanmaz.

Bundan iki yıl sonra, Uluslararası Hemşireler Konseyi, modern hemşireliğin kurucusu Florence Nightingale’in doğum günü olan 12 Mayıs’ı “Uluslararası Hemşireler Günü” ilan eder. Aynı yıl dönemin ABD Başkanı Nixon imzasıyla kesin olarak karar verilir. Yani 12 Mayıs 1974 yılından bu yana resmi olarak hemşireler günü kutlanmaya başlanmış olur.