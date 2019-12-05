En güzel Dünya Mühendisler Günü mesajları | Bugün Dünya Mühendisler Günü
İnsanlık tarihin en eski mesleklerinden olan mühendisliğin, medeniyetlerin çağdaş toplumlar seviyesine gelmesinde en önemli rolü üstlendiği yadsınamaz bir gerçek. Tüm dünyada ve ülkemizde 5 Aralık tarihi 'Dünya Mühendisler Günü' olarak çeşitli etkinlik ve mesajlarla kutlanıyor. İşte, en güzel Dünya Mühendisler Günü mesajları...
Elektrik, inşaat, kimya makine, bilgisayar ve endüstri gibi onlarca farklı branştan mühendis, bugün 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü'nü kutluyor. Mühendis yakınları, arkadaşları ve akrabaları olan kişiler de bu özel günde onları unutmamak için mesaj araştırması yapıyor. İşte, 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü'ne özel mesajlar...
MÜHENDİSLİK NEDİR?
Türk Dil Kurumu'na göre mühendis, insanların her türlü ihtiyacını karşılamaya dayalı çeşitli yapılar yol, köprü, bina, peyzaj, çevre gibi şehircilik ve imar dışı alanların ilkeleri, bayındırlık; tarım, beslenme gibi gıda; fizik, kimya, biyoloji, elektrik, elektronik gibi fen; uçak, gemi, otomobil, motor, iş makineleri gibi teknik ve sosyal alanlarda uzmanlaşmış, belli bir eğitim görmüş kimsedir. Modern anlamda mühendis, bilim insanlarının ürettiği teorik bilgiyi tekniker ve teknisyenlerin uygulayabileceği pratik bilgiye dönüştüren kişidir. Arthur Mellen Wellington (demiryolları inşaat mühendisi)'a göre mühendislik, "Beceriksiz birinin iki dolara kötü yaptığı bir şeyi bir dolara iyi yapma sanatıdır.
FARKLI TARİHLERDE KUTLANIYOR
Ülkemizde 5 Aralık tarihinde kutlanan bu özel gün, çeşitli ülkelerde yılın farklı tarihlerinde kutlanıyor. Mühendislik Günü'nün bazı ülkelerde kutlanma tarihleri şöyle; Arjantin 16 Haziran, Belçika 20 Mart, İtalya 15 Haziran, Rusya 22 Aralık.
DÜNYA MÜHENDİSLER GÜNÜ MESAJLARI
"Meslekte geçirilen her bir yıl mühendislik binasına konan ek bir taş gibidir. Uzun yıllar hizmet etmiş ve hala da hizmet eden mühendisleri canı gönülden tebrik eder, bu vesileyle tüm mühendislerimizin Dünya Mühendisler Gününü kutlarım."
"Farklı çalışmalar ve projelerle hayatımızı kolaylaştıran mühendislerin 5 Aralık Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun."
"Sabah güne başlanmasından itibaren günün sona ermesine kadar geçen zaman diliminde karşımıza çıkan çoğu şey mühendislerimizin çalışmaları sonucu insanlığın hizmetine sunulan şeylerdir. Tüm mühendislerimizin bu özel gününü kutlarım."
"Mühendislik, bilgi ve becerinin uzun soluklu elde edildiği ve üst düzey tecrübe gerektiren bir meslektir. Bu münasebetle Dünya Mühendisler Gününüzü kutlarım."
"Tüm mühendislerin, değerli Meslektaşlarımızın Dünya Mühendisler Günü kutlu olsun. Toplumsal yaşamın her aşamasında önemli hizmetler veren Mühendislere hak ettikleri saygıyı gördükleri bir yaşam dileriz."
"Mesleğimize uzun yıllar hizmet etmiş ve hala da hizmet eden meslektaşlarımı canı gönülden tebrik eder, bu vesileyle tüm mühendislerimizin ‘Dünya Mühendisler Gününü’ kutlarım"
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