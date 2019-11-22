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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.11.2019 - 09:13, Son Güncelleme:

En güzel Cuma mesajları anlamlı ve kısa! Resimli ve özlü Cuma mesajları

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En güzel Cuma mesajları anlamlı ve kısa! Resimli ve özlü Cuma mesajları

Cuma mesajları ile yakınlarına en güzel, anlamlı ve özlü sözler göndermek isteyen birçok kişi, internet üzerinden resimli Cuma mesajları seçeneklerini sorguluyor. İşte, Whatsapp ve Facebook gibi mecralardan da paylaşabileceğiniz birbirinden anlamlı Cuma mesajları seçenekleri

EN GÜZEL CUMA MESAJLARI

Cuma mesajları için en güzel ve anlamlı seçenekler, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Resimli ya da resimsiz seçenekler arasından birisini paylaşmak isteyen vatandaşlar, internet yordamıyla destek alıyor. İşte, birbirinden anlamlı Cuma mesajları seçenekleri...

Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )

Güneş kadar parlak, kalbiniz melekler kadar temiz, yolunuz okyanuslar kadar açık olsun güzel kalplerinizde güzellikler, sevgiler bol olsun. Her nefes alışınız sağlık, mutluluk sevgi huzur dolu olsun. Hayırlı Cumalar.

Rabbimiz; güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız sana arz ediyoruz. Cumanız mübarek olsun.

Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim.

Resimli ve özlü Cuma mesajları seçenekleri arasından birisini seçerek yakınlarına göndermek isteyen birçok kişi, internet üzerinden en güzel ve anlamlı seçenekleri araştırmaya başladı. Binlerce kişinin sabah saatleri itibariyle seçenekleri ile resimli ve özlü Cuma mesajları, resimli ve sözlü seçenekleri ile rağbet görecek. İşte, gönderileri süsleyecek olan en güzel resimli Cuma mesajları seçenekleri

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