En güzel Cuma mesajları anlamlı ve kısa! Resimli ve özlü Cuma mesajları
Cuma mesajları ile yakınlarına en güzel, anlamlı ve özlü sözler göndermek isteyen birçok kişi, internet üzerinden resimli Cuma mesajları seçeneklerini sorguluyor. İşte, Whatsapp ve Facebook gibi mecralardan da paylaşabileceğiniz birbirinden anlamlı Cuma mesajları seçenekleri
EN GÜZEL CUMA MESAJLARI
Cuma mesajları için en güzel ve anlamlı seçenekler, pek çok vatandaşın gündeminde yer alıyor. Resimli ya da resimsiz seçenekler arasından birisini paylaşmak isteyen vatandaşlar, internet yordamıyla destek alıyor. İşte, birbirinden anlamlı Cuma mesajları seçenekleri...
Cuma'dır kuldan Rabbi'ne arzları ulaştıran, Cuma'dır tevbe kapılarını açtıran ve Cuma'da öyle bir vakit vardır ki kulu Rabbi'ne yaklaştıran... O vakte vâkıf olabilme duası ile .... Cumamız hayırlı ve Mübarek olsun...( Amin )
Güneş kadar parlak, kalbiniz melekler kadar temiz, yolunuz okyanuslar kadar açık olsun güzel kalplerinizde güzellikler, sevgiler bol olsun. Her nefes alışınız sağlık, mutluluk sevgi huzur dolu olsun. Hayırlı Cumalar.
Rabbimiz; güçsüzlüğümüzü ve Senin isteklerini yerine getirmedeki yeteneksizliğimizi sana şikayet ediyoruz. Üzüntümüzü ve tasamızı da yalnız sana arz ediyoruz. Cumanız mübarek olsun.
Küçük bir çocuk olsa, tövbe kapısından girmeye yaşım tutmasa daha… Hiç bulaşmamış olsam dünyanın kirine, pasına. Açsam kollarımı, koşsam Kabe'nde. Hayırlı cumalar dilerim.
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