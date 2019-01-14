En gÃ¶steriÅŸli 13 kÃ¶prÃ¼

En gösteriÅŸli 13 köprü
KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±, TÃ¼rkiyeâ€™deki 13 gÃ¶steriÅŸli kÃ¶prÃ¼yÃ¼ belirledi. KÃ¶prÃ¼ler arasÄ±nda, Adanaâ€™da â€˜James Bondâ€™un, Skyfall filminde Ã¼zerinde heyecanlÄ± sahneler yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± Varda KÃ¶prÃ¼sÃ¼ de bulunuyor.
KÃœLTÃœR ve Turizm BakanlÄ±ÄŸÄ±â€™nÄ±n â€˜kulturportaliâ€™ Ã¼zerinden â€˜Tarihin TanÄ±klarÄ±: KÃ¶prÃ¼lerâ€™ baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla belirlediÄŸi kÃ¶prÃ¼ler ÅŸunlar:
Ortacalar Ã‡ifte KÃ¶prÃ¼ler (Artvin) -Â18. YÃœZYIL ESERÄ°: 18â€™inci yÃ¼zyÄ±lda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tahmin ediliyor. KÃ¼Ã§Ã¼kkÃ¶y ve ArÄ±lÄ± yol ayrÄ±mÄ±nda birbirine dik olacak ÅŸekilde planlanmÄ±ÅŸ. Ä°ki kÃ¶prÃ¼ de birbirine benzerken, tek gÃ¶zden oluÅŸuyor.Â
BelkÄ±s Sultan Alaeddin KÃ¶prÃ¼sÃ¼ (Antalya): Aspendos AkropolÃ¼ yakÄ±nÄ±nda, KÃ¶prÃ¼pazar Ã‡ayÄ± Ã¼zerinde yer alÄ±yor. Sultan I. AlÃ¢eddin Keykubadâ€™Ä±n oÄŸlu Sultan II. GÄ±yÃ¢seddÃ®n KeyhÃ¼srev tarafÄ±ndan 1239-1240 yÄ±lÄ±nda inÅŸa ettirildi.
Varda KÃ¶prÃ¼sÃ¼ (Adana)
Malabadi KÃ¶prÃ¼sÃ¼ (DiyarbakÄ±r): 1147 tarihli kitabeye gÃ¶re, ArtukoÄŸullarÄ± dÃ¶neminde inÅŸa ettirilmiÅŸ. 12â€™nci yÃ¼zyÄ±l SelÃ§uklu dÃ¶nemi anÄ±tsal baÅŸyapÄ±tlarÄ±ndan. Tarihi Malabadi KÃ¶prÃ¼sÃ¼, Ã¼zerinde bulunan insan, gÃ¼neÅŸ ve aslan figÃ¼rlÃ¼ kabartmalarÄ± ve bÃ¼nyesinde bulunan barÄ±naÄŸÄ±yla Ã¶zgÃ¼n Ã¶rneklerden.
OsmanlÄ± (Timisvat) KÃ¶prÃ¼sÃ¼ (Rize)
EkmekÃ§izade Ahmet PaÅŸa (Tunca) KÃ¶prÃ¼sÃ¼ (Edirne): 1608-1615 yÄ±llarÄ± arasÄ±nda EkmekÃ§izade Ahmet PaÅŸa tarafÄ±ndan Tunca Nehri Ã¼zerine yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. MimarÄ± Sedefkar Mehmet AÄŸa. 11 ayak, 10 kemerli. YarÄ±sÄ± ve ortadaki yazÄ±tlÄ± kÃ¶ÅŸkÃ¼ su taÅŸkÄ±nlarÄ±yla yÄ±kÄ±ldÄ±. 2008 yÄ±lÄ±nda aslÄ±na uygun olarak restore edildi.
Åžahruh KÃ¶prÃ¼sÃ¼ (Kayseri): DoÄŸu-batÄ± yÃ¶nÃ¼nde uzanan kargir bir tarihi kÃ¶prÃ¼. Ãœzerinde Ã§erÃ§eveli bir taÅŸa kabartma olarak iÅŸlenmiÅŸ aslan ve Ã¼zÃ¼m tasvirleri var.
Kesik KÃ¶prÃ¼ (KÄ±rÅŸehir): KÄ±zÄ±lÄ±rmak Ã¼zerinde kurulu olan kÃ¶prÃ¼ 1248 yÄ±lÄ±nda Anadolu SelÃ§uklularÄ± tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. KÄ±rÅŸehir ile Konyaâ€™yÄ± birbirine baÄŸlamak iÃ§in yapÄ±lan kÃ¶prÃ¼, TÃ¼rk mimarisinin Ã¶nemli eserlerinden.
Meram KÃ¶prÃ¼sÃ¼ (Konya): KÃ¶prÃ¼, dÃ¼zgÃ¼n kesme taÅŸlarla inÅŸa edilmiÅŸ, korkuluklarÄ±, kemer ayaklarÄ± ve tabliyesi onarÄ±lmÄ±ÅŸ. Kitabesi bulunmayan kÃ¶prÃ¼nÃ¼n 13â€™Ã¼ncÃ¼ ya da 14â€™Ã¼ncÃ¼ yÃ¼zyÄ±lda inÅŸa edildiÄŸi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor.
Dicle KÃ¶prÃ¼sÃ¼ (DiyarbakÄ±r): DiyarbakÄ±r-Silvan yolunda ve Dicle nehri Ã¼zerinde doÄŸu-batÄ± yÃ¶nÃ¼nde uzanan kÃ¶prÃ¼, sivri kemerli on kemer gÃ¶zÃ¼nden oluÅŸuyor.
TaÅŸ KÃ¶prÃ¼ (Adana): Seyhan Nehri Ã¼zerinde. Roma Ä°mparatoru Hadrianus tarafÄ±ndan 4â€™Ã¼ncÃ¼ yÃ¼zyÄ±lda yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ. 21 kemerinden 14â€™Ã¼ ayakta. DÃ¼nyanÄ±n halen kullanÄ±lan en eski kÃ¶prÃ¼lerinden biri sayÄ±lÄ±yor.
Justinianus KÃ¶prÃ¼sÃ¼ (Sakarya): Erken Bizans dÃ¶neminin Anadoluâ€™daki en gÃ¶rkemli anÄ±tsal yapÄ±larÄ±ndan. Bizans Ä°mparatoru Justinianus (527-565) tarafÄ±ndan yaptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ.
Palu KÃ¶prÃ¼sÃ¼ (ElazÄ±ÄŸ): Palu Kalesiâ€™nin doÄŸu yamacÄ±nda ve FÄ±rat IrmaÄŸÄ±nÄ±n kolu olan Murat suyu Ã¼zerinde uzanan Palu kÃ¶prÃ¼sÃ¼, dokuz kemerli. DiyarbakÄ±r SalnÃ¢meleriâ€™nde, kÃ¶prÃ¼nÃ¼n 1887-88 yÄ±lÄ±nda 193 metre boyunda ve sekiz tonoz kemerli olarak yaptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kayÄ±tlÄ±.
DÃœNYA BU SAHNELERLE Ä°ZLEDÄ°
200 metre uzunluÄŸunda ve 99 metre yÃ¼ksekliÄŸinde. HacÄ±kÄ±rÄ± ya da 1912â€™de Almanlar tarafÄ±ndan inÅŸa edildiÄŸi iÃ§in Alman kÃ¶prÃ¼sÃ¼ olarak biliniyor. Skyfallâ€™un bazÄ± sahneleri burada Ã§ekildi.
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