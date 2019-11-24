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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA (DHA)
24.11.2019 - 14:42, Son Güncelleme:

En fazla fidan dikme dünya rekoru belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi

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En fazla fidan dikme dünya rekoru belgesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'a verildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 'Milli Ağaçlandırma Günü' kapsamında Çorum'a dikilen 303 bin 150 fidan ile kazanılan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekorunun tescil belgesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdi.

Cumhurbaşkanlığı tarafından 'Milli Ağaçlandırma Günü' olarak ilan edilen 11 Kasım'da 81 ilde 2 bin 23 noktada 11 milyon fidan yaklaşık 1 milyon kişi tarafından 3 saatte toprakla buluşturuldu. Bu 2 bin 23 noktadan biri olan Çorum'da 3 bin kişinin katılımıyla rekor seviyede fidan dikildi.

232 bin 647 adet fidan ile Endonezya'ya ait olan '1 saatte en fazla fidan dikme' dünya rekoru Çorum'da dikilen 303 bin 150 fidanla Türkiye adına tescil ettirildi. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Çorum'un dünya rekoruna ilişkin tescil belgesini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a verdi.

YENİ REKOR HEDEFLENİYOR

Bu arada Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin yeni bir rekor hedeflediği belirtilerek, "Türkiye adına tescil ettirilmesi hedeflenen diğer Guinness Dünya Rekoru ise 'Dünyanın en büyük on-line fidan diken insan fotoğrafı albümü' olacak. Bu rekor için 11 Kasım'da fidan dikenlerin, fidan dikim süresi içinde ve sonrasında fidan dikerken çektikleri fotoğraflarını 'www.gelecegenefesalbum.com' sitesine girerek yüklemesi gerekiyor. Vatandaşlarımızın, çektikleri fotoğrafların Guinness tarafından onaylanabilmesi için gereken teknik koşullar da 'www.gelecegenefesalbum.com' sitesinde yer alıyor" denildi.

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