En çok beğeni alan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları – Atatürk’ün öğretmenlere sözleri

24 Kasım Öğretmenler Günü her yıl olduğu gibi bu yıl da Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla ve minnet kutlanıyor. Öğrenciler, kendilerini eğiten ve yetiştiren öğretmenlerine duydukları sevgiyi, hediyeler ve mesajlarla dile getiriyor. 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajlarının en çok paylaşıldığı mecralardan biri de sosyal medya. Öğretmenler için en güzel mesajı bulmaya çalışan vatandaşlar, sosyal medyadan faydalanıyor. İşte, en çok beğeni alan 24 Kasım Öğretmenler Günü mesajları...

ÖĞRETMENLER GÜNÜ MESAJLARI

Okul sıralarından, fabrika tezgahlarına... Bilgi ve deneyimleri ile her zaman yolumuzu aydınlatıp bize hayatı öğrettiler... Üzerimizde emeği bulunan tüm öğretmen ve ustalarımızın Öğretmenler Gününü kutlarız.



İlim ve irfan yolunun ışığı olan tüm öğretmenlerimizin öğretmenler günü kutlu olsun.



Eğitimdir ki bir milleti ya hür, bağımsız, şanlı, yüksek bir topluluk halinde yaşatır; ya da milleti esaret ve sefalete terk eder. Baş öğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve tüm saygı değer öğretmenlerimizin



Bugünün çocuklarını yetiştiriniz. Onları yurda, ulusa yararlı insanlar yapınız. Bunu sizden istiyor ve diliyorum.. Mustafa Kemal ATATÜRK (Bursa, 27 Ekim 1922) Yolundayım ATA’m...



Bana öğrettiği 29 harf için, 40 yıl kölesi olurum, Süheyla Gayret öğretmenimin. Ama en çok bana nasıl iyi insan olunur, onu öğrettiği için, eşsizdir, öğretmenim.



Hayatımıza anlam katan tüm Öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun.



Yarınlarımızı bir güneş gibi aydınlatan; fikri hür, vicdani hür, irfanı hür yeni nesiller yetiştiren öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun...



Türkiye’nin güzel geleceğinin imzalarını atan tüm değerli öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun.



Ulu Önder Atatürk'ün Millet Mektepleri Başöğretmenliğini kabul ettiği günü Öğretmenler Günü olarak kutluyoruz. Ülkenin geleceği için en önemli meslek öğretmenliktir. Başöğretmenimiz Atatürk başta olmak üzere öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun!



Başta Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün öğretmenlerimizin öğretmenler gününü kutlarım. Mürekkep kokan eller yüreklerimizde.. #24KasımÖğretmenlerGünü



Bir ulusun gelişerek ileriye doğru yürüyebilmesi eğitim ve öğretimin kaliteli ve bilimsel yöntemlerin yürütülmesi ile mümkün olabilir. Ailemizden sonra bize hayatı öğreten ve düzgün bir birey olma yolunu gösteren tüm öğretmenlerimizin #24KasımÖğretmenlerGünü kutlu olsun.

ATATÜRK'ÜN ÖĞRETMENLERE SÖZLERİ

Yeni kuşak, en büyük cumhuriyetçilik dersini bu günkü öğretmenler topluluğundan ve onların yetiştirecekleri öğretmenlerden alacaktır.

Öğretmenler; Yeni nesli, Cumhuriyetin fedakâr öğretmen ve eğitimcilerini, sizler yetiştireceksiniz ve yeni nesil, sizin eseriniz olacaktır…

Öğretmenler! Erkek ve kız çocuklarımızın, aynı suretle bütün tahsil derecelerindeki talim ve terbiyelerinin pratik olması mühimdir.



Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Öğretmenden, eğiticiden mahrum bir millet, henüz bir millet adını alma yeteneğini kazanamamıştır.

Öğretmenler her fırsattan istifade ederek halka koşmalı, halk ile beraber olmalı ve halk, öğretmenin çocuğa yalnız alfabe okutur bir varlıktan ibaret olmayacağını anlamalıdır.

En önemli ve feyizli görevlerimiz, milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu suretler olur.

Öğrenci ne yaşta ve sınıfta olursa olsun, onlara geleceğin büyükleri gözüyle bakacak ve öyle davranacaksın.