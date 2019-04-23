En çok beğeni alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların yanı sıra yetişkinler tarafından da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk büyük bir özlem ve minnetle anılıyor. Sosyal medya kullanıcıları da bu özel günün anlam ve önemini anlatan mesajlar paylaşıyor. İşte, o mesajlardan derlemeler
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99'uncu yılı Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Siyaset ve sanat dünyasının ünlü isimleri gibi vatandaşlar da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı duygularını sosyal medya hesaplarından dile getiriyor. İşte, 23 Nisan mesajlarından derlemeler
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Dünyada ilk ve tek bunu düşünen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. #23Nisan
Sadece büyük liderler, geleceği küçük kalplere emanet eder... #23nisan
"Atatürk ile büyüyen bir çocuksanız, masallardaki kahramanlara ihtiyaç duymazsınız."23NisanKutluOlsun
"Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları, benim bir parçamsınız, ben de sizin." Mustafa Kemal Atatürk.
“Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.”
Çocuk ruhlu olduğum doğrudur, değişmek istemediğim de. Dış dünyamda iç dünyamda renklerimden vazgeçmem, umutlarımdan da.. Tüm çocuklara, çocuk kalanlara #23Nisan kutlu olsun
23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.
‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz’ Mustafa Kemal Atatürk.
Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin #23Nisan
Geleceğimizin güvencesi, yaşama sevinçlerimiz; çocuklar... #23Nisan hadi balonlar...
“Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.” - Mustafa Kemal Atatürk #23Nisan
”Çocuk sevgisi, insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.” diye belirtir Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk.
İçindeki çocuğu öldürmeyenlerin ve bütün çocukların #23Nisan Çocuk Bayramı Kutlu Olsun
“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz..." #MustafaKemalAtatürk
"Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar."
Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.
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