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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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23.04.2019 - 08:15, Son Güncelleme:

En çok beğeni alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

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En çok beğeni alan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, çocukların yanı sıra yetişkinler tarafından da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın mimarı Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk büyük bir özlem ve minnetle anılıyor. Sosyal medya kullanıcıları da bu özel günün anlam ve önemini anlatan mesajlar paylaşıyor. İşte, o mesajlardan derlemeler

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99'uncu yılı Türkiye’nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. Siyaset ve sanat dünyasının ünlü isimleri gibi vatandaşlar da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün çocuklara armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı duygularını sosyal medya hesaplarından dile getiriyor. İşte, 23 Nisan mesajlarından derlemeler

 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Dünyada ilk ve tek bunu düşünen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı, sevgi ve minnetle anıyorum. #23Nisan

Sadece büyük liderler, geleceği küçük kalplere emanet eder... #23nisan

"Atatürk ile büyüyen bir çocuksanız, masallardaki kahramanlara ihtiyaç duymazsınız."23NisanKutluOlsun

"Beni ne zaman görmek isterseniz aynaya bakın. Siz Türk çocukları, benim bir parçamsınız, ben de sizin." Mustafa Kemal Atatürk.

“Küçük hanımlar, küçük beyler... Sizler hepiniz, geleceğin bir gülü, yıldızı, bir bahtının aydınlığısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız.”

Çocuk ruhlu olduğum doğrudur, değişmek istemediğim de. Dış dünyamda iç dünyamda renklerimden vazgeçmem, umutlarımdan da.. Tüm çocuklara, çocuk kalanlara #23Nisan kutlu olsun

23 Nisan, Türk Milleti’nin kendi geleceğini belirlediği, egemenliğin millet iradesine bırakıldığı ve milletin bağımsızlığını tüm dünyaya haykırdığı, Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından birisidir. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramınız Kutlu Olsun.

‘Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz’ Mustafa Kemal Atatürk.

Dünyada çocuklara ithaf edilen ilk ve tek bayram. Ne güzelsin #23Nisan

Geleceğimizin güvencesi, yaşama sevinçlerimiz; çocuklar... #23Nisan hadi balonlar...

“Ey yükselen yeni nesil, gelecek sizindir. Cumhuriyeti biz kurduk; onu yükseltecek ve sürdürecek sizsiniz.” - Mustafa Kemal Atatürk #23Nisan

”Çocuk sevgisi, insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.” diye belirtir Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk.

İçindeki çocuğu öldürmeyenlerin ve bütün çocukların #23Nisan Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

“Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz..." #MustafaKemalAtatürk

"Vatanı korumak, çocukları korumakla başlar."

Çocuk sevgisi insan sevgisi için bir ihtiyaçtır.

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