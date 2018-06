En büyük vaadim sizi gülümsetmek

WIKIPEDIA AÇIK OLACAK MI?WIKIPEDIA AÇIK OLACAK MI?“Ben meydanlarda iş, aş, tencerede et diyorum, o gelmiş ‘Kıraathane açacağım’ diyor. Ben ‘Fabrika açacağım’ diyorum, o ‘Kıraathane açacağım’ diyor. Ben ‘Çocuklara, gençlere iş’ diyorum, o bedava kek verecekmiş. Yani diyor ki ‘Sizi de bu seçimde kekleyeceğim’ diyor. 16 yılda bir fabrika açmadı, olanları sattı. Be mübarek internetten haberin yok mu? Wikipedia açık olacak mı? RAMAZANDA YALAN SÖYLEDİLERBiz dedik ki ‘Ramazan ve Kurban’da emeklilere birer maaş verelim.’ Bizden çaldılar ama eksik çaldılar. Bir maaş değil 1000’er TL dediler. 1000’er TL mi aldınız, daha az mı aldınız? 500, 600 alan var. Bunun böyle olacağını biliyorduk. Bu mübarek ramazanda bile emeklilere yalan söylediler. Çocuklar bugün (dün) karne aldı. Ben de bir öğretmen olarak Erdoğan’a bir iki not vereyim. Ekonomi bilgisi sıfır, tarım bilgisi sıfır, Türkçe yüzde yüz sıfır. Çünkü CEHAPE diyor. ‘HA’ diye bir harf yok Türkçe’de. 10 aldığı dersler de var. Kandırılma 10, FETÖ’ye destek 10.HAFIZASI DA KAYBOLMUŞ(Erdoğan) FETÖ bizim zamanımızda büyüdü diyor. Ey Erdoğan, FETÖ senin zamanında büyüdüyse Bankasya’ya 100 lira yatırdı diye gariban memurlardan ne istiyorsun? En büyük FETÖ’cü sensin. Geçen gün ‘Komünistler köprüyü satacaktı Özal sattırmadı’ diyor. Allah Allah. O tartışmayı dün gibi hatırlıyorum. Özal ‘Satacağım’ dedi, Necdet Calp ‘Sattırmam’ dedi. Tam tersini anlatıyor. Hafızası da kaybolmuş. ‘Ben tek parti döneminde ilkokulda okudum’ diyor. 1950’de çok partili yaşama geçtik. Erdoğan 1954 doğumlu. Doğmadan dört sene önce ilkokulda okumuş. Diyorum şimdi yalancı mı, yoksa ince hastalığa tutulunca karıştırdı mı?”

‘O SATTIKLARINI KİM YAPTI’

Bu ülke, yeni kurulduğunda Karabük 13 haneli bir köyken, bu nasıl bir vizyondur, bu nasıl bir geleceği görmektir... 1925’te Cumhuriyet’i kuranlar başta Atatürk, Türkiye daha toplu iğne bile yapamazken, 1925’te Karabük’e fabrika planlıyor. 1937’de yapıyorlar. Ama bu ülkeyi 16 yıldır yönetenler, ‘Çivi mi çaktı CEHAPE’ diyor. O sattıklarını kim yaptı kim? İşin kötüsü ne biliyor musunuz? Safranbolu gibi Türkiye’nin yüz akı bir şehri kendi partisinden belediye başkanını görevden alıyor, ne diye aldığını bilmiyoruz. Karabükspor’u perişan ediyor. O güzelim fabrikayı haraç mezat gönderiyor. Türkiye’nin her yeri böyle.

ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI OLMADAN ÖNCE MÜSLÜMAN DEĞİL MİYDİK

(Camide bisiklete binen montaj resimler gösterdi) Asık suratlı bir cumhurbaşkanı. Akşama kadar eyy Merkel, eyy Kılıçdaroğlu... Sürekli bağıran birisi. Ya cumhurbaşkanı insan, insan gülecek, bisiklete binecek, harmandalı oynayacak. Bunlardan medet umuyor bu zavallılar. Camiler babasının malı sanki. Yolda gelirken Bolu Yunuslar Köyü, baktım cuma saati yaklaştı, girdik camide dört kişi vardı. Tayyip Erdoğan’dan izin mi alacağız cuma namazı kılmak için, Müslümanlığı ondan mı öğreneceğiz? Erdoğan cumhurbaşkanı olmadan önce Müslüman değil miydik? Ben bağırıp çağıran bir cumhurbaşkanı olmayacağım. Her akşam televizyonu açtığınızda, her kanalda olmayacağım.

DÖRT KOYUNUM, ÜÇ KOVANIM VAR

Mal varlığımı açıkladım. Gazeteci arkadaşlar da anama gitmişler köyde. Anam, ‘Muharrem millete yanlış bilgi verdi, dört de koyunu var onları yazmadı’ demiş. Gerçekten aklıma gelmedi, gelseydi yazardım. Üç de arı kovanım var. Ben köy çocuğuyum ne yapayım, kovansız koyunsuz yaşayamam. Size en büyük vaadim ne biliyor musunuz? Sizi gülümseteceğim. Huzurlu bir ülkede uyanacaksınız. Sabah akşam bağırıyor adam ya. Ne zaman televizyonu açsam bağıran birisi var. Kurtulacağız bu düzenden.