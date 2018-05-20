İş dünyasına sesleniyorum. Devleti yönetenler sizden avanta istemeyecek. Bürokrasi size engel olmayacak. İşe başladıktan sonra 3-5 ay sonra mevzuat değişmeyecek. Ekonomi emir komuta, polisiye tedbirlerle yürümez. Türkler dışarıya para kaçırıyor. Bu da diyor ki ‘Sana ceza keserim’. Bu ceza kesmeyle değil, demokrasiyi düzeltmekle olur. Talimatla ekonomi olmaz. Türk vatandaşları bile dışarı para götürüyorsa, sen yabancıyı nasıl çağıracaksın? Kaçtı gitti hepsi. Merkez Bankası Başkanı’nı parti genel merkezine çağırırsan sana yabancı sermaye gelmez. Yani talimat vererek faiz inmez. m İş dünyasına sesleniyorum. Devleti yönetenler sizden avanta istemeyecek. Bürokrasi size engel olmayacak. İşe başladıktan sonra 3-5 ay sonra mevzuat değişmeyecek. Ekonomi emir komuta, polisiye tedbirlerle yürümez. Türkler dışarıya para kaçırıyor. Bu da diyor ki ‘Sana ceza keserim’. Bu ceza kesmeyle değil, demokrasiyi düzeltmekle olur. Talimatla ekonomi olmaz. Türk vatandaşları bile dışarı para götürüyorsa, sen yabancıyı nasıl çağıracaksın? Kaçtı gitti hepsi. Merkez Bankası Başkanı’nı parti genel merkezine çağırırsan sana yabancı sermaye gelmez. Yani talimat vererek faiz inmez.

Üniversiteleri ‘böl’ dediğinde bölüyorlarsa, TEOG'u ‘kaldırın’ dediğinde kaldırıyorsa bu iş olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Şirketler kapanıyor, kredi kartını ödeyemiyorsunuz, benzin alamıyorsunuz. Benim ekibim hazır, Allah'ın izniyle bu sorunları çözeceğiz.

Eğitim dip yaptı. Çocuklarımız perişan durumda. 20 senede 10 bakan, 5 kez sınav sistemi değişti. Muharrem İnce başkan olduğunda, ‘yönetim bana geçti, eğitim sistemini şöyle yaparım’ olmayacak. Uzlaşacağız. Bu ülkenin eğitim sistemini 1 yıl boyunca tartışacağız. Ülkücülerle, sosyalistlerle tartışacağız. Muhafazakârlara, ‘Sen de fikrini söyle’ diyeceğiz. Ulusal uzlaşma sağlayıp yeni bir modele geçeceğiz. Dayatma yok. Büyük şemsiye var. Onu gerçekleştireceğiz. Huzur gelecek memlekete. Benim en büyük projem huzur. Ekonomik olarak büyüyeceğiz.

YARGININ ÇITÇITLARINI SÖKECEĞİZ

Mahkemeler saygın olacak. Camiye gittiğinizde imamın cübbesinde düğme var mı? Üniversitenin rektöründe düğme var mı? Hâkim cübbesinde düğme var mı? Yok ama son dönemde çıtçıtlı yaptılar. O yargının çıtçıtlarını sökeceğiz. Bağımsız, özgün, tarafsız bir yargı sistemi kuracağız. Onu kurduktan sonra ekonominin başına etkin, yetkin insanlar getireceğiz. Şeffaf olacağız. Denetlenebilir olacağız.

BARIŞACAĞIZ ÇARESİ YOK

Kararlı bir dış politika uygulayacağız. Hedefimiz Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne sokmak. ABD, Türkiye'nin müttefiki. Suriye ile ilgili politikamız net. Suriye'de Türkiye’nin büyükelçisi yok. ABD’nin Türkiye’de büyükelçisi yok. Bunu sonlandıracağız. Barışacağız çaresi yok. Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacağız. Suriye içinde ve dışında yaşayan herkesle Birleşmiş Milletler gözetiminde bir seçim isteyeceğiz. Suriye'de yeni bir anayasa yapılmalı. Bunlar sağlanınca davulla zurnayla giderler Suriye'ye.Gençler, bu ülkeyi birlikte kalkındıracağız. Bizim tasarım yapıp, marka oluşturmamız lazım. Bunu yapabilmek için iyi eğitim alacaksınız. Bunun için 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz.”

AVUKATLAR HAZIR OLSUN

“24 Haziran'da seçim güvenliğini sağlayacağız. Avukatlar cübbelerini arabalarında hazır etsinler. 24 Haziran’da her an Ankara’ya çağırabiliriz. 50 bin avukatla YSK’ya gideceğiz eğer yanlış bir işe girişirlerse. 24 Haziran’dan sonra hukuk güvenliği, sınav güvenliği, can, mal güvenliği sağlayacağız. Çocuklarımızın sorularını çaldırmayacağız.

TRAKTÖR MESAİSİ

Muharrem İnce, dün miting için karayoluyla Osmaniye’ye giderken, yol üzerindeki Ceyhan ilçesinde buğday tarlasında hasat yapan çiftçileri ziyaret etti.