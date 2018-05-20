Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler >Gündem>En büyük projem huzur

    En büyük projem huzur

    DHA
    20.05.2018 - 21:31 | Son Güncelleme:

    CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, "Benim en büyük projem huzur. Ekibim hazır. Ekonomik olarak büyüyeceğiz. Bağımsız, özgün, tarafsız bir yargı sistemi kuracağız. Şeffaf olacağız” dedi. Osmaniye ve Adana’da halka seslenen İnce, özetle şunları söyledi:

    İş dünyasına sesleniyorum. Devleti yönetenler sizden avanta istemeyecek. Bürokrasi size engel olmayacak. İşe başladıktan sonra 3-5 ay sonra mevzuat değişmeyecek. Ekonomi emir komuta, polisiye tedbirlerle yürümez. Türkler dışarıya para kaçırıyor. Bu da diyor ki ‘Sana ceza keserim’. Bu ceza kesmeyle değil, demokrasiyi düzeltmekle olur. Talimatla ekonomi olmaz. Türk vatandaşları bile dışarı para götürüyorsa, sen yabancıyı nasıl çağıracaksın? Kaçtı gitti hepsi. Merkez Bankası Başkanı’nı parti genel merkezine çağırırsan sana yabancı sermaye gelmez. Yani talimat vererek faiz inmez. m İş dünyasına sesleniyorum. Devleti yönetenler sizden avanta istemeyecek. Bürokrasi size engel olmayacak. İşe başladıktan sonra 3-5 ay sonra mevzuat değişmeyecek. Ekonomi emir komuta, polisiye tedbirlerle yürümez. Türkler dışarıya para kaçırıyor. Bu da diyor ki ‘Sana ceza keserim’. Bu ceza kesmeyle değil, demokrasiyi düzeltmekle olur. Talimatla ekonomi olmaz. Türk vatandaşları bile dışarı para götürüyorsa, sen yabancıyı nasıl çağıracaksın? Kaçtı gitti hepsi. Merkez Bankası Başkanı’nı parti genel merkezine çağırırsan sana yabancı sermaye gelmez. Yani talimat vererek faiz inmez.

    Üniversiteleri ‘böl’ dediğinde bölüyorlarsa, TEOG'u ‘kaldırın’ dediğinde kaldırıyorsa bu iş olmaz. Böyle devlet yönetilmez. Şirketler kapanıyor, kredi kartını ödeyemiyorsunuz, benzin alamıyorsunuz. Benim ekibim hazır, Allah'ın izniyle bu sorunları çözeceğiz.

    Eğitim dip yaptı. Çocuklarımız perişan durumda. 20 senede 10 bakan, 5 kez sınav sistemi değişti. Muharrem İnce başkan olduğunda, ‘yönetim bana geçti, eğitim sistemini şöyle yaparım’ olmayacak. Uzlaşacağız. Bu ülkenin eğitim sistemini 1 yıl boyunca tartışacağız. Ülkücülerle, sosyalistlerle tartışacağız. Muhafazakârlara, ‘Sen de fikrini söyle’ diyeceğiz. Ulusal uzlaşma sağlayıp yeni bir modele geçeceğiz. Dayatma yok. Büyük şemsiye var. Onu gerçekleştireceğiz. Huzur gelecek memlekete. Benim en büyük projem huzur. Ekonomik olarak büyüyeceğiz.

    YARGININ ÇITÇITLARINI SÖKECEĞİZ

    Mahkemeler saygın olacak. Camiye gittiğinizde imamın cübbesinde düğme var mı? Üniversitenin rektöründe düğme var mı? Hâkim cübbesinde düğme var mı? Yok ama son dönemde çıtçıtlı yaptılar. O yargının çıtçıtlarını sökeceğiz. Bağımsız, özgün, tarafsız bir yargı sistemi kuracağız. Onu kurduktan sonra ekonominin başına etkin, yetkin insanlar getireceğiz. Şeffaf olacağız. Denetlenebilir olacağız.

    BARIŞACAĞIZ ÇARESİ YOK

    Kararlı bir dış politika uygulayacağız. Hedefimiz Türkiye’yi Avrupa Birliği’ne sokmak. ABD, Türkiye'nin müttefiki. Suriye ile ilgili politikamız net. Suriye'de Türkiye’nin büyükelçisi yok. ABD’nin Türkiye’de büyükelçisi yok. Bunu sonlandıracağız. Barışacağız çaresi yok. Suriye’nin toprak bütünlüğünü sağlayacağız. Suriye içinde ve dışında yaşayan herkesle Birleşmiş Milletler gözetiminde bir seçim isteyeceğiz. Suriye'de yeni bir anayasa yapılmalı. Bunlar sağlanınca davulla zurnayla giderler Suriye'ye.Gençler, bu ülkeyi birlikte kalkındıracağız. Bizim tasarım yapıp, marka oluşturmamız lazım. Bunu yapabilmek için iyi eğitim alacaksınız. Bunun için 10 bin öğrenciyi yurt dışına göndereceğiz.”

    AVUKATLAR HAZIR OLSUN

    “24 Haziran'da seçim güvenliğini sağlayacağız. Avukatlar cübbelerini arabalarında hazır etsinler. 24 Haziran’da her an Ankara’ya çağırabiliriz. 50 bin avukatla YSK’ya gideceğiz eğer yanlış bir işe girişirlerse. 24 Haziran’dan sonra hukuk güvenliği, sınav güvenliği, can, mal güvenliği sağlayacağız. Çocuklarımızın sorularını çaldırmayacağız.

    En büyük projem huzur

    TRAKTÖR MESAİSİ

    Muharrem İnce, dün miting için karayoluyla Osmaniye’ye giderken, yol üzerindeki Ceyhan ilçesinde buğday tarlasında hasat yapan çiftçileri ziyaret etti.

    Etiketler: gazetehaberleri , aday , gündem
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri