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    En büyük hayali denizi görebilmek...

    İHA
    02.06.2018 - 09:31 | Son Güncelleme:

    Giresun'a yaklaşık 130 km mesafedeki bulunan ilçesi Şebinkarahisar'da çobanlık yapan 21 yaşındaki İlker Ekinci en büyük hayalinin denizi görebilmek olduğunu söylüyor.

    Bugüne kadar köyünden hiç dışarıya çıkmadığını ve lise eğitimini yarıda bıraktıktan sonra çobanlık yapmaya başladığını belirten Ekinci, köyü dışında en uzak gittiği yerin Şebinkarahisar ilçe merkezi olduğunu belirtiyor.

    Çoban İlker Ekinci, denizi televizyonda ve fotoğraflarda gördüğünü belirterek “Ailemin imkansızlıkları nedeniyle liseyi bırakarak çobanlık yapmaya başladım'' dedi.

    Şimdiye kadar Şebinkarahisar ilçesi dışına hiç çıkmadığını da anlatan Ekinci “En fazla Şebinkarahisar ilçesine kadar gittim. Giresun’a hiç gitmedim, Karadeniz'i de hiç görmedim. Denizi fotoğraflardan ve televizyondan gördüm. Ama burada baraja gittim, herhalde baraj gibi bir şey. Bir gün gitmek istiyorum” diye konuştu.

    Etiketler: deniz , gündem
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