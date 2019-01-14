En başarılı büyükelçiler dışarıdan atadıklarımız

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEn başarılı büyükelçiler dışarıdan atadıklarımız
GeriGündem En başarılı büyükelçiler dışarıdan atadıklarımız
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Uğur ERGAN - ANKARA
14.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

En başarılı büyükelçiler dışarıdan atadıklarımız

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
En başarılı büyükelçiler dışarıdan atadıklarımız

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığı mensubu olmamalarına rağmen dışarıdan büyükelçi olarak atananların, eleştirilerin aksine son derece başarılı olduklarını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu’nun, geçen hafta Meclis Dışişleri Komisyonu’nun kapalı bölümünde yaptığı sunumda, Türkiye’nin dış temsilciliklerine Dışişleri Bakanlığı yerine dışarıdan büyükelçi atamaları yapılmasına yöneltilen eleştirileri yanıtladığı öğrenildi. Geçen yıl son olarak eski AK Parti Milletvekili ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan Mehmet Dişli’nin ağabeyi Şaban Dişli’nin Lahey (Hollanda) Büyükelçiliği’ne atanması muhalefetin sert eleştirilerine neden olmuştu. Edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, CHP ve İYİ Partili milletvekillerinden gelen eleştirileri yanıtlarken, “Kimse kusura bakmasın en iyi, en başarılı büyükelçilerimiz dışarıdan atadıklarımız. Birinci sıraya Tokyo Büyükelçimiz Murat Mercan’ı, ikinci sıraya da Pekin Büyükelçimiz Abdülkadir Emin Önen’i koyarım” dedi.

EKİPÇİLİK YAPMIYORUM

Mercan’ın Tokyo’da çalmadık kapı bırakmadığını, aynı şekilde Pekin Büyükelçisi’nin de son derece başarılı faaliyetlerde bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu’nun özetle şunları söylediği öğrenildi: “Neden Dışişleri mensupları büyükelçi yapılmıyor diye soruyorsunuz ama her kaymakam da vali olmuyor. Dışarıdan büyükelçi ataması yaparken, atama yapacağımız ülkeye en uygun ismi seçiyoruz. Öyle kafamıza göre isim seçmiyoruz. Tokyo Büyükelçimizin, Pekin Büyükelçimizin ne kadar başarılı olduğunu bakanlık mensubu personelimiz de görüyor ve söylüyor. Diğerleri de öyle. ABD’de de atanan büyükelçilerin yarıdan fazlası başkanın özel olarak dışarıdan atadığı isimler. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben ekipçililik yapmıyorum. Benden önceki dönemlerde ekipçilik yapılmış olabilir. Bir bakıyorsunuz, Washington Büyükelçiliği’ne daha fazla ödenek ayrılması gerekirken, Washington kadar ödeneğin ayrılması gerekmeyen bir yere çok daha fazla ödenek ayrılmış. Bunları önlemeye çalıştık.”

En başarılı büyükelçiler dışarıdan atadıklarımız

Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan, AK Parti kurucu üyeliğinde bulundu, 22 ve 23. dönemde TBMM’de AK Parti Eskişehir milletvekili olarak görev yaptı. 22. dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Asamblesi (BAB) Türk Delegasyonu Başkanı olan Mercan, 23. dönemde de TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığını yürüttü.

En başarılı büyükelçiler dışarıdan atadıklarımız

Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, 2007-2011 arası AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM’de değişik hizmetlerde bulundu, 2016-2017 arasında da Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı yaptı.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Palu ailesi soruşturmasında 6 tutuklama!

Ördek avı faciası! Kahreden haber geldi

'Hesabını sorumlulardan soracağız'

Adana'da bazı mezarlar tahrip edildi