En başarılı büyükelçiler dışarıdan atadıklarımız

Bakan Çavuşoğlu’nun, geçen hafta Meclis Dışişleri Komisyonu’nun kapalı bölümünde yaptığı sunumda, Türkiye’nin dış temsilciliklerine Dışişleri Bakanlığı yerine dışarıdan büyükelçi atamaları yapılmasına yöneltilen eleştirileri yanıtladığı öğrenildi. Geçen yıl son olarak eski AK Parti Milletvekili ve 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında tutuklanan Mehmet Dişli’nin ağabeyi Şaban Dişli’nin Lahey (Hollanda) Büyükelçiliği’ne atanması muhalefetin sert eleştirilerine neden olmuştu. Edinilen bilgiye göre Çavuşoğlu, CHP ve İYİ Partili milletvekillerinden gelen eleştirileri yanıtlarken, “Kimse kusura bakmasın en iyi, en başarılı büyükelçilerimiz dışarıdan atadıklarımız. Birinci sıraya Tokyo Büyükelçimiz Murat Mercan’ı, ikinci sıraya da Pekin Büyükelçimiz Abdülkadir Emin Önen’i koyarım” dedi.

EKİPÇİLİK YAPMIYORUM

Mercan’ın Tokyo’da çalmadık kapı bırakmadığını, aynı şekilde Pekin Büyükelçisi’nin de son derece başarılı faaliyetlerde bulunduğunu ifade eden Çavuşoğlu’nun özetle şunları söylediği öğrenildi: “Neden Dışişleri mensupları büyükelçi yapılmıyor diye soruyorsunuz ama her kaymakam da vali olmuyor. Dışarıdan büyükelçi ataması yaparken, atama yapacağımız ülkeye en uygun ismi seçiyoruz. Öyle kafamıza göre isim seçmiyoruz. Tokyo Büyükelçimizin, Pekin Büyükelçimizin ne kadar başarılı olduğunu bakanlık mensubu personelimiz de görüyor ve söylüyor. Diğerleri de öyle. ABD’de de atanan büyükelçilerin yarıdan fazlası başkanın özel olarak dışarıdan atadığı isimler. Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ben ekipçililik yapmıyorum. Benden önceki dönemlerde ekipçilik yapılmış olabilir. Bir bakıyorsunuz, Washington Büyükelçiliği’ne daha fazla ödenek ayrılması gerekirken, Washington kadar ödeneğin ayrılması gerekmeyen bir yere çok daha fazla ödenek ayrılmış. Bunları önlemeye çalıştık.”

Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan, AK Parti kurucu üyeliğinde bulundu, 22 ve 23. dönemde TBMM’de AK Parti Eskişehir milletvekili olarak görev yaptı. 22. dönemde Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) ve Batı Avrupa Birliği Güvenlik ve Savunma Asamblesi (BAB) Türk Delegasyonu Başkanı olan Mercan, 23. dönemde de TBMM Dışişleri Komisyonu Başkanlığını yürüttü.

Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, 2007-2011 arası AK Parti Şanlıurfa Milletvekili olarak TBMM’de değişik hizmetlerde bulundu, 2016-2017 arasında da Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı yaptı.