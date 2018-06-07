Ara
MENÜ
Gündem Haberleri
GÜNDEM
    Haberler > Gündem>En az 4 devleti ilgilendiriyor

    En az 4 devleti ilgilendiriyor

    ANKARA-DHA
    07.06.2018 - 01:27 | Son Güncelleme:

    SAADET Partisi (SP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Temel Karamollaoğlu, Diyarbakır’da hazırladıkları Kürt raporuyla ilgili bilgi verdi.

    Karamollaoğlu, özetle şunları söyledi: “Kürt meselesi sadece ülkemizin bir meselesi değildir. İran, Irak ve Suriye’de önemli oranda Kürt nüfusu vardır. Bu itibarla Kürt meselesi, en az dört devleti ilgilendiren ve etkileyen bir derinliğe sahiptir. Bölgemizde oynanan oyunları dikkate almadan politika oluşturmak orta ve uzun vadede kalıcı bir çözümü zorlaştırabilir.”

    ‘BAŞKANLIK TOPLUMU GERİYOR’
    Karamollaoğlu, akşam NTV’de yaptığı açıklamada ise başkanlık sisteminin toplumda gerilime, yol açtığını belirterek, seçimlerden sonra süratle parlamenter sisteme dönüşün ele alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi: Biz başkanlık sistemine de karşı değiliz ama başkanın layüsel olmasına karşıyız... Belki Demirtaş’ın kendi hataları da vardır, PKK ile arasında onun istediği kadar mesafe koyamamıştır. Ama hükümlüymüş gibi mütalaa edilmesi doğru değil. 

    Etiketler: Temel Karamollaoğlu , erken seçim , gazetehaberleri
    Son Dakika Haberler
    ﻿

    EN ÇOK OKUNAN HABERLER

      Sayfa Başı
      Hürriyete Reklam Ver
      Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
      Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
      • Hürriyet Emlak
      • Hürriyet Oto
      • Yenibiriş
      • Yakala.co
      • Hürriyet TV
      • Hürriyet Aile
      • Mahmure
      © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri