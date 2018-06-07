En az 4 devleti ilgilendiriyor

Karamollaoğlu, özetle şunları söyledi: “Kürt meselesi sadece ülkemizin bir meselesi değildir. İran, Irak ve Suriye’de önemli oranda Kürt nüfusu vardır. Bu itibarla Kürt meselesi, en az dört devleti ilgilendiren ve etkileyen bir derinliğe sahiptir. Bölgemizde oynanan oyunları dikkate almadan politika oluşturmak orta ve uzun vadede kalıcı bir çözümü zorlaştırabilir.”



‘BAŞKANLIK TOPLUMU GERİYOR’

Karamollaoğlu, akşam NTV’de yaptığı açıklamada ise başkanlık sisteminin toplumda gerilime, yol açtığını belirterek, seçimlerden sonra süratle parlamenter sisteme dönüşün ele alınması gerektiğini belirterek şunları söyledi: Biz başkanlık sistemine de karşı değiliz ama başkanın layüsel olmasına karşıyız... Belki Demirtaş’ın kendi hataları da vardır, PKK ile arasında onun istediği kadar mesafe koyamamıştır. Ama hükümlüymüş gibi mütalaa edilmesi doğru değil.