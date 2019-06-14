En acı ziyaret

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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
14.06.2019 - 11:56, Son Güncelleme:

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İstanbul Beşiktaş’ta aracın makas atması sonucu 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin de yaralandığı kazada hayatını kaybeden anne ve 2 çocuğu için mezarları başında dualar edildi.

Beşiktaş’taki kazada hayatını kaybeden anne Seyhan Özçelik (25) ve 2 çocuğu, definlerinin 4. gününde aileleri tarafından mezarları başında ziyaret edildiler. Muş’un Hasköy ilçe mezarlığına gelen Seyhan Özçelik’in babası Fetullah Akçil ve aile fertleri dualar etti.

Mezarlıkta açıklamalarda bulunan acılı baba Fetullah Akçil, kazaya karışan caninin yakalanmasıyla acılarının bir nebze de olsa dineceğini söyledi. Kızı ve torunlarının ölümünün 4. günü olduğunu ifade eden Akçil, “Çocuklarımın ölümünün 4. gününe girmiş bulunuyoruz. Akrabalarla torunlarımı ve kızımı ziyarete geldik. Yasin-i Şerif okuduk. Sefil çocuklar, anneleri masum. Kendileri için Allah’a dua ettik. Cenab-ı Allah onların haklarını o canilere bırakmasın. Acımızın dinmesi ancak bu caninin bir an önce yakalanmasıdır. Bu cani yakalanıp hak ettiği cezayı aldığında bir nebze de olsa rahatlayacağız. Bir anne, 2 yavrusuyla yan yana, bir baba bu acıya nasıl dayanır? Devletimize güvenimiz, inancımız tamdır. Adaletin bunlar hakkında en ağır cezayı vereceğinden şüphem yoktur” dedi.

En acı ziyaret

“Adaletimize sonsuz güvenimiz var”

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun bu tür suçlara karışanları cezasız bırakmayacağını ifade eden Fetullah Akçil, “Biz özellikle başarılı İçişleri Bakanımıza güveniyoruz. Süleyman Soylu’nun bu ülkede, bu tür şebekeleri, kanunsuz iş yapan insanları cezasız bırakmayacağına ve emniyet güçlerimizin bir an önce bunları yakalayacağına inancım sonsuzdur. O yüzden Allah devletimize zeval vermesin. Biz bu devlete çok bedel ödedik, bu trafik canavarlarına da bedel ödedik, ama çok acı bir bedel oldu. Devletimiz için 30-40 yıldır çok şehit verdik, vatan uğrunadır canımız feda olsun. Ama bir hiç uğruna sabıkalı, gaspçılar ana yollarda can güvenliği olmayan masum insanları yakalayıp böyle aileleri yok etmelerine tahammül edemiyoruz. Bir an önce bunlar cezalandırıldıklarında biz rahatlayacağız. Devletimiz gereğini yapacaktır. Adaletimize sonsuz güvenimiz var” ifadelerini kullandı.

En acı ziyaret

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