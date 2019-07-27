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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
27.07.2019 - 20:06, Son Güncelleme:

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En acı veda

İzmir'in Bergama ilçesinde, içinde uyuduğu park halindeki otomobilde çıkan yangından, babası tarafından yaralı olarak kurtarılıp hastaneye kaldırılan ancak doktorların müdahalesine rağmen yaşamını yitiren 3 yaşındaki Melih Fidan'ın cenazesi, gözyaşları içinde son yolcuğuna uğurlandı. Fidan'ın tabutuna, giyemediği sünnetlik pelerinin serilmesi, yürekleri dağladı.

Bergama'nın kırsal Hamzalı Süleymaniye Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Fidan (39), dün saat 10.00 sıralarında, eşi Fazilet Fidan (37), çocukları Mete Fidan (11) ve Melih Fidan'ı da alarak Kavaklı mevkiindeki tarlalarına bamya toplamaya gitti. Tarlaya varmalarından bir süre sonra, uykusu geldiği için küçük Melih'i, 45 PA 0190 otomobillerinin arka koltuğuna yatıran Fidan çifti, tarladaki işlerinin başına döndü. Ancak, yaklaşık 30 dakika sonra otomobil bir anda alev aldı. Alevler kısa sürede tüm aracı sardı. Alevleri fark eden baba Mehmet Fidan, otomobilin kapısını açarak oğlunu ağır yaralı olarak dışarı çıkardı. Baba Fidan'ın da kollarında yanıklar oluştu. Haber verilmesiyle gelen 112 Acil Servis ambulansı ile baba-oğul Bergama Necla Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalenin ardından, vücudunda 3'üncü derece yanıklar bulunan küçük Melih, İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Çocuk, doktorların müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Küçük Melih'in cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Baba Mehmet Fidan ise aynı günün akşamı, tedavisinin ardından taburcu edildi.

En acı veda

TABUTUNA SÜNNETLİĞİNİN PELERİNİ SERİLDİ

Küçük Melih'in otopsisinin ardından bugün yakınları tarafından alınan cenazesi, ikinci konut olarak kullandıkları Bergama ilçe merkezindeki Kurtuluş Mahallesi, Turgut Sokak'taki evlerinin önüne getirildi. Cenaze evin önüne geldiğinde anne Fazilet Fidan ve baba Mehmet Fidan gözyaşlarına boğulurken, yakınlarının desteği ile ayakta durabildi. Helallik alınıp, dua edilmesinin ardından, küçük Melih'in tabutuna giyemediği sünnetlik pelerin serildi. Yakınları son kez tabutuna dokunup, vedalaştı. Bu sırada baba Mehmet Fidan, cenaze aracına çıkıp, oğlunun tabutuna sarılmak istedi. Ancak, yakınları kendisini uzaklaştırdı. Ardından çocuğun cenazesi Kurtuluş Camisi'ne götürüldü. Burada ikindide kılınan cenaze namazına AK Partili Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bergama Belediye Başkan Yardımcısı Aşkın Uyar, baba Mehmet Fidan, Fidan ailesienin yakınları ve vatandaşlar katıldı. Kılınan namazın ardından küçük Melih'in, Hamzalı Süleymaniye Mahallesi Mezarlığı'na götürülen cenazesi, gözyaşları içinde toprağa verildi.

En acı veda

En acı veda

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