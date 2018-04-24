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    En acı telefon...

    AA
    24.04.2018 - 21:20 | Son Güncelleme:

    Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

    Alınan bilgiye göre, Hayrettin Koç'un kullandığı 41 RK 244 plakalı otomobil, Alaplı-Akçakoca karayolu plajlar mevkisindeki tünel girişinde kontrolden çıkarak direğe çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesinin ardından olay yerine gelen sağlık ekipleri, araçtan çıkarttıkları Hülya Koç'u, Ereğli Devlet Hastanesine sevk etti.

    Ekipler, sürücü Koç ile Cengiz Koç'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler, otopsi yapılmak üzere Alaplı Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Bu arada olay yerinde yaşamını yitiren Cengiz Koç'un çalan telefonunu Alaplı Belediyesi İtfaiye Müdürü Sinan Taşkın cevapladı.

    Taşkın, telefondaki kişiye Koç'un kullandığı otomobilin kaza yaptığını belirterek, kazazedenin durumunun biraz ağır olduğunu söyledi.

    Etiketler: Trafik kazası , Zonguldak , gündem
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