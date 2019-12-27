En acı görev

İmam Muhammed Yılmaz, cenazede taziyeleri kabul etti. Karabük İl Müftüsü İlyas Yılmaztürk dua ederek, cenaze namazına katılanlardan helallik istedi. Safranbolu’da bir camide imam olarak görev yapan Ali Bayram, kardeşinin cenaze namazını kıldırdı.

Ali Bayram, namaz sırasında gözyaşlarına hakim olamadı. Satiye Yılmaz’ın cenazesi Beşbinevler Mezarlığı’nda gözyaşları arasında toprağa verildi.