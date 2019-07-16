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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Alparslan ÇINAR- Emrah GÜL/ANTALYA, (DHA) - İHA
16.07.2019 - 14:36, Son Güncelleme:

En acı bekleyiş... Gözyaşlarını tutamadı

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ANTALYA'da Güver Uçurumu'nda bulunan bir erkeğe ait olduğu belirlenen ceset, 2 günlük çalışmanın ardından 120 metre derinlikten çıkarıldı. Cesedin, 45 gün önce aynı bölgede kaybolan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız'a (20) ait olabileceği değerlendiriliyor.

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  • 2 ay önce bölgede oğlu kaybolan baba, çalışmaları gözyaşları arasında izledi
  • 2 ay önce bölgede oğlu kaybolan baba, çalışmaları gözyaşları arasında izledi
  • 2 ay önce bölgede oğlu kaybolan baba, çalışmaları gözyaşları arasında izledi
  • 2 ay önce bölgede oğlu kaybolan baba, çalışmaları gözyaşları arasında izledi
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Cesedin yaklaşık 2 ay önce en son bu bölgede telefon sinyali alınan üniversite öğrencisi Eyyüphan Yıldız’a (20) ait olabileceği üzerinde duruluyor. Bölgede ceset bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine gelen baba İhsan Yıldız ise çalışmaları endişeli gözler ve zaman zaman gözyaşları içinde izledi.
 
Dün Döşemealtı ilçesindeki Güver Uçurumu'nda kimliği belirsiz erkek cesedi bulunduğu ihbarı üzerine polis ve jandarma ekipleri harekete geçti. Olay yerine gelen polis ekiplerinin haber vermesi üzerine bölgeye Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ekipleri geldi.

Cesedin yerini tam bilmeyen ekipler tahmini bölgeye 150 metrelik sarp ve dik kayalık alandan inmek için çalışma başlattı. 15 kişilik AFAD ekibi ağaçlar ve özel sistem yardımıyla kurdukları düzenekle iki kademeli olarak yaklaşık 150 metre derinlikteki kanyona iniş yaptı. İki AFAD personeli kanyon içinde arama çalışmalarına başladı.

Yaklaşık 3 saat arama çalışması yapan ekipler, bir alandan yoğun bir kuş grubunun havalanması üzerine o tarafa doğru yönlendi. Kuşların kalktığı yere gelen ekip, cesede ulaştı.

Bölgenin sarp, kayalık ve havanın kararmaya başlaması nedeniyle cesedi çıkarma işlemini ertesi sabaha bıraktı. Sabah erken saatlerde yine aynı sistemi kuran ekipler 4 saatlik bir çalışmayla cesedi 150 metrelik kanyondan çıkarmayı başardı. Torbaya alınan ceset makilik ve taşlık alandan taşınarak cenaze aracına ulaştırıldı.

Oğlunun olabilme ihtimalini değerlendiren İhsan Yıldız ise çalışmaları yerinde inceledi.

Zaman zaman kanyona bakan Yıldız, cenazenin çıkarıldığı esnada büyük üzüntü yaşadı.

Ceset, kimlik bilgilerinin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İhsan Yıldız ise polis eşliğinde bölgeden ayrıldı.

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