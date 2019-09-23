En acı bekleyiş

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA (DHA) - İHA
23.09.2019 - 14:15, Son Güncelleme:

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Antalya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek ciple çarpıştığı kazada yaşamını yitiren üniversite öğrencileri Ulaş Koçak (22) ve Sertaç Ermiş’in (18) cenazeleri toprağa verilmek üzere morgdan alındı. Cenazelerin yer aldığı Adli Tıp Kurumu morgu önünde ise iki öğrencinin yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu.

Muratpaşa ilçesine bağlı Güzeloba Mahallesi Bülent Ecevit Bulvarı’nda dün akşam saatlerinde arkadaşlarıyla vakit geçiren Akdeniz Üniversitesi öğrencileri Sertaç Ermiş ve Ulaş Koçak, 07 D 2459 plakalı otomobille evlerine gitmek için yola çıktı. Bulvar üzerinde Ulaş Koçak yönetimindeki otomobil, kontrolden çıkıp karşı şeride geçerek, 06 BMH 221 plakalı ciple kafa kafaya çarpıştı.

Çarpışmanın şiddetiyle ters dönen otomobile arkadan gelen 07 DEB 46 plakalı otomobil çarptı. Kazada Koçak ve Ermiş ağır yaralandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan Sertaç Ermiş’e ilk müdahaleyi yoldan geçen diğer sürücüler yaptı. Kazanın 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirilmesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan sürücü Koçak’ı aracın kapısını keserek sıkıştığı yerden çıkardı. Otomobilden çıkarılan Koçak ve ağır yaralı Ermiş, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırıldı. Araçlardan çıkarılan diğer yaralılar ise gelen sağlık ekipleri tarafından çevredeki çeşitli hastanelere götürüldü. Ermiş ve Koçak, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

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TOPRAĞA VERİLECEKLER

Sertaç Ermiş ve Ulaş Koçak’ın cenazeleri, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından alındı. Cenazelerin yer aldığı Adli Tıp Kurumu morgu önünde ise iki öğrencinin yakınları ve arkadaşları gözyaşlarına boğuldu. İki arkadaşın cenazeleri, Antalya’da toprağa verilecek. Öte yandan kazada yaralanan 6 kişinin de tedavisinin devam ettiği kaydedildi.

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KAZA GÜVENLİK KAMERASINDA

Kazanın oluş şekli ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Aracın kontrolden çıkıp refüjü aşarak karşı şeritte seyir halindeki cipe çarpma anı saniye saniye kaydedildi.

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ÜNİVERSİTEDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Ünal da taziye mesajı yayımladı. Öğrencilerinin yaşamını yitirdiği kazayı üzüntüyle öğrendiğini belirten Ünal, "Üzüntümüzün tarifi yok. Elim bir kazayla hayatlarının baharında iki öğrencimizi kaybettik. Öğrencilerimiz Ulaş Koçak ve Sertaç Ermiş’e Allah’tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

Trafikte her zaman dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Rektör Ünal, şunları kaydetti:
"Bir anlık dikkatsizlik veya tedbirsizlik bizi hayattan, sevdiklerimizden koparabilir. Bu nedenle başta ailelerinin bize emaneti olan öğrencilerimiz olmak üzere tüm vatandaşlarımızdan hem kendi hayatları hem de başkalarının hayatlarını tehlikeye sokmamak adına trafik kurallarına uymalarını önemle rica ediyorum."

Karşı şeride geçen otomobil, cip ile çarpıştı
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