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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
05.02.2019 - 09:29, Son Güncelleme:

En acı bekleyiş

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En acı bekleyiş

Çanakkale’nin Ezine ilçesinde 4 gencin içinde olduğu öne sürülen Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan araçta 3 gencin cenazesi bulundu. Kayıp Barış Kurt’un babası Sedat Kurt bölgeden ayrılamayarak, acı bekleyişini sürdürdü.

Cumartesi günü saat 21.30 sıralarında Menderes Çayı Akköy geçidinde sulara kapılarak kaybolan 17 AAC 010 plakalı otomobil yapılan çalışmaların ardından bulunarak sudan çıkarıldı. 4 gencin olduğu öne sürülen araçta 3 gencin cenazesi bulundu. Olay yeri ekipleri ve savcının incelemesinin ardından araçtan çıkarılan cenazelerin tanıdıkları tarafından teşhisi yapıldı.

Yapılan teşhis sonucu cenazelerin Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Ferhat Çil (16), Ezine Celalettin Topçu Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Batuhan Kızıl (16) ile Çanakkale Sosyal Bilimler Lisesi 1’nci sınıf öğrencisi Mehmet Yalçın’a (16) ait olduğu tespit edildi. Ardından cenazeler ambulanslarla Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gençlerin cenazeleri daha sonra gerekli kontroller ve tetkiklerin yapılması için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Öte yandan kayıp olan Ezine Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 2’nci sınıf öğrencisi Barış Kurt (15) araç içinden çıkmadı. Barış Kurt’un babası Sedat Kurt gece boyu bölgeden ayrılamayarak, acı bekleyişini sürdürdü.

Baba Kurt’un çaya bakarak acı bekleyişi kameralara yansıdı.

Diğer taraftan bölgede yoğun sis etkili oluyor. Sisin etkisini kaybetmesiyle Barış Kurt’u arama çalışmalarının başlaması bekleniyor.

En acı bekleyiş

Korkunç iddia doğru çıktı... 3 gençten acı haber geldi
Korkunç iddia doğru çıktı... 3 gençten acı haber geldi

 

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