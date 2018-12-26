En acı bekleyiş

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEn acı bekleyiş
GeriGündem En acı bekleyiş
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)
26.12.2018 - 09:38, Son Güncelleme:

En acı bekleyiş

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
En acı bekleyiş

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Esra ve Kamil Göktaş çiftinin çocukları 4,5 yaşındaki Servet Metin'e lösemi teşhisi konulmasının ardından aile donör arayışına başladı. Temmuz ayında oğullarının lösemi hastası olduğunu öğrenen ve o günden sonra uygun ilik bulunması için çabalayan Göktaş ailesi umudunu, 17 Aralık'ta dünyaya gelen oğulları Mustafa Kemal'e bağladı. Servet'in hayatı, kardeşinin doğumu sonrası alınan kordon kanının uyumuna bağlı. Sonuç, 17 Ocak'ta belli olacak.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Esra ve Kamil Göktaş çiftinin oğlu Servet Metin'e, 27 Temmuz'da halsizlik şikayetiyle götürüldüğü Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde akut lenfoblastik lösemi (ALL) teşhisi konuldu. Minik oğullarının tedavisi için Lösemili Çocuklar Vakfı'nın (LÖSEV) Ankara'daki LÖSANTE Çocuk ve Yetişkin Hastanesi'ne giden Göktaş Ailesi, burada ikinci bir hastalık haberi aldı.

Esra ve Kamil Göktaş çifti, Servet'in hem akut lenfoblastik lösemi (ALL) hem de akut myeloid lösemi (AML) yani çift hücreli lösemi hastası olduğunu öğrendi. Hastanede tedavi altına alınan Servet için başlayan donör arayışı ise sonuç vermedi. Oğullarının yaşaması için kan bağışı çağrısında bulunan Göktaş Ailesi, şimdilerde umudunu 17 Aralık'ta dünyaya gelen oğulları Mustafa Kemal'e bağladı. Mustafa Kemal'in doğumu esnasında kordon kanı toplaması yapıldı. Kanın uyum sağlaması halinde, nakil yapılacak. Kardeşinin iliğinin uygun olup olmadığının sonuçları ise 17 Ocak'ta belli olacak.

KAN UYUMLU ÇIKMAZSA BABADAN NAKİL YAPILACAK

Göktaş Ailesi, doktorların vereceği güzel haberi beklerken baba Kamil Göktaş, "Oğlum 5 kür kemoterapi aldı. Uzun süre donör aradık ama bulamadık. Şimdi temennimiz yeni doğan oğlumuzun, ağabeyine umut olması" dedi.

Bayraklı Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'nde işçi olarak çalışan 33 yaşındaki Kamil Göktaş, bu formülün de işe yaramaması halinde kendisinden nakil yapılacağını aktardı ve "Çift hücreli bir lösemi türü olduğu için çok fazla zamanımız kalmadı. İlik naklinin aslında yapılmış olması gerekiyordu. Ocak ayı içerisinde eğer kordon kanındaki uyum sağlanamazsa, yüzde 50 uyumlu olan benden ilik nakli yapılacak" dedi.

'3 TÜP KAN BİR HAYAT DEMEK'

Uzun süredir Servet Metin için uygun ilik bulunması konusunda çaba harcayan Kamil Göktaş, kan bağışı yapılması çağrısında bulundu. Verilecek 3 tüp kanın bir çocuğa hayat vereceğini, bir çocuğa sağlıklı gelecek sunacağını ifade eden Göktaş, "Sadece benim oğlum için değil hastanede yüzlerce çocuk var. Herkes umutla bekliyor. Hasta çocukların hepsinin kardeşi yok. Kan vermek çok büyük bir operasyon da gerektirmiyor. Ben bütün vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını istiyorum. Çünkü gerçekten verecekleri 3 tüp kan, bir aileye can oluyor, kan oluyor. Bir çocuğun hayatını kurtarıyor" diye konuştu.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Meteoroloji’den kar ve sağanak uyarısı

Tecavüzle suçlayan kadın eşiyle buluştu! Hakim telefona bakıp tahliye etti

Aile hekimleri isyan etti

Cezalarla ilgili çok konuşulacak iddia