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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
21.07.2018 - 21:08, Son Güncelleme:

En acı bakış... Katliamda ölen anne ve babası için gözyaşı döktü

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En acı bakış... Katliamda ölen anne ve babası için gözyaşı döktü

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir kişinin, boşanma aşamasında olduğu eşi ve ailesine pompalı tüfekle ateş açması sonucu hayatını kaybeden 5 kişiden 4'ünün cenazesi toprağa verildi. Saldırıda hayatlarını kaybeden Kahya çiftinin 9 yaşındaki çocukları cami dışında gözyaşı dökerken Karakılıç çiftinin cenaze namazında ağıtlar yakıldı.

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  • En acı bakış... Katliamda ölen anne ve babası için gözyaşı döktü
  • En acı bakış... Katliamda ölen anne ve babası için gözyaşı döktü
  • En acı bakış... Katliamda ölen anne ve babası için gözyaşı döktü
  • En acı bakış... Katliamda ölen anne ve babası için gözyaşı döktü
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Aydın'ın Nazilli ilçesi İstiklal Mahallesi'nde pompalı tüfekli saldırı sonucu hayatını kaybeden 5 kişi, İzmir Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından Aydın'a gönderildi.

Filiz Kahya ile eşi Mehmet Kahya'nın cenazeleri Bozdoğan ilçesindeki Yazıkent Mahalle Camisine getirildi. Burada cenaze namazları kılınan Kahya çifti, mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Saldıra yara almadan kurtulan çiftin 9 yaşındaki çocukları ise cami dışında bekledi. Gözyaşı döken çocuğu yakınları sakinleştirdi.

Misafirliğe gittikleri evde öldüren çift son yolculuklarına birlikte uğurlandı
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En acı bakış... Katliamda ölen anne ve babası için gözyaşı döktü

Kahya ailesi...

AĞITLAR YÜREKLERİ DAĞLADI
Birol Karakılıç ve eşi Emine Karakılıç'ın cenazesi ise Nazilli ilçesindeki Mastavra Camisinde kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi.

Emine Karakılıç'ın babası Niyazi Sakallıoğlu, cenazelerin mezarlığa götürüldüğü esnada "Ah benim çocuklarım." diyerek gözyaşı döktü. Cenaze namazına çiftin yakınları ve Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık da katıldı. Bekir Karakılıç'ın ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.

NE OLMUŞTU?
M.D, İstiklal Mahallesi'ndeki kayınpederinin evinde dün eşi T.D. ve kızının da aralarında bulunduğu kişilerin üzerine 2 pompalı tüfekle ateş açıp kaçmıştı. Olayda, T.D'nin kardeşleri Bekir ve Birol Karakılıç ile eşi Emine Karakılıç, komşular Filiz ve Mehmet Kahya ölmüş, zanlının eşi ve kızı ile Şükran Karakılıç yaralanmıştı.

Zanlı M.D, polis ekiplerince İsabeyli Mahallesi'nde gözaltın alınmıştı.


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