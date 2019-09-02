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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mehmet YİRUN/ERGENE (Tekirdağ), (DHA)
02.09.2019 - 12:24, Son Güncelleme:

En acı an... Gözyaşları için teşhis etti

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TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen Şükrü Gezer (63), otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Gezer'i olay yerine gelen yeğeni Yılmaz Gezer, gözyaşları arasında teşhis etti.

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  • Gözyaşları için teşhis etti
  • Gözyaşları için teşhis etti
  • Gözyaşları için teşhis etti
  • Gözyaşları için teşhis etti
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Kaza, sabah saatlerinde Ergene’nin Sağlık Mahallesi çevre yolunun Edirne yönünde meydana geldi. Şükrü Gezer’e, yolun karşısına geçmek istediği sırada İstanbul’dan Edirne yönüne giden Banu Ü., yönetimindeki 34 RA 8260 plakalı otomobil çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Gezer'in hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz adamın olay yerinden 600 metre yakınındaki üst geçidi kullanmaması ise dikkat çekti.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Şükrü Gezer'in yeğeni Yılmaz Gezer, teşhis için olay yerine geldi. Ölen kişinin amcası olduğunu görünce gözyaşı döken yeğen Gezer'i polis ekipleri ve çevredekiler teselli etti. Cumhuriyet savcısı ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Şükrü Gezer'in cesedi Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Sürücü Banu Ü., ise polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere gözaltına alındı.

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