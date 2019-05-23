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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
23.05.2019 - 20:32, Son Güncelleme:

En acı an! Dakikalarca başında bekledi

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En acı an! Dakikalarca başında bekledi

Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil takla atarak beton bariyerlere çarptı. Kazada Asaf Saner(52) yaşamını yitirirken, hastaneye götürülmeyi kabul etmeyen Ayten Saner(51), eşinin cenazesinin araçtan çıkarılmasını bekledi.

Kaza, saat 18.30 sıralarında, Başiskele Ovacık Mahallesi Salim Dervişoğlu Caddesinde meydana geldi. Asaf Saner idaresindeki 41 RF 162 plakalı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol çalışmasının olduğu alana girerek takla atarken, beton bariyerlere çarparak durdu. Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil ekipleri geldi. Ayten Saner araçtan çıkarılırken, araçta sıkışan Asaf Sanerin öldüğü belirlendi. Ayten Saner, 112 Acil ekibi tarafından hastaneye kaldırılmak istenirken, Eşim çıkmadan gitmem buradan diyerek, olay yerinde bekledi. Ayten Saner yakınları tarafından teskin edilmeye çalışılırken, üzüntü içerisinde eşinin cenazesinin araçtan çıkarılmasını bekledi. Ayten Saner büyük üzüntü yaşarken, tedavisi için Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

En acı an Dakikalarca başında bekledi

TVDE YARIŞMAYA KATILMIŞTI

Asaf Saner, geçen günlerde bir televizyon programında yayınlanan yarışmacıların ocak başında ter döktüğü yarışmaya katılmıştı.

En acı an Dakikalarca başında bekledi

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