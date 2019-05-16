En acı an! Başında böyle beklediler

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriEn acı an! Başında böyle beklediler
GeriGündem En acı an! Başında böyle beklediler
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
DHA
16.05.2019 - 20:39, Son Güncelleme:

En acı an! Başında böyle beklediler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Eskişehir'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın yol kenarındaki menfez boşluğuna yuvarlanmasıyla 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kütahya- Eskişehir yolunda meydana geldi. Aydından Eskişehir'e giden Özkan Benli (56) yönetimindeki 26 PE 059 plakalı hafif ticari araç, kent merkezine 20 kilometre kala, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesiyle yol kenarındaki menfez boşluğuna yuvarlandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde araçtaki Bedriye Mermer ile Nebi Arda'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Hurdaya dönen araçtaki sürücü Özkan Benli ve diğer yolcular Aysel Arda ile Emine Benli ise ağır yaralandı. Yaralılar olay yerine yapılan ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.

En acı an Başında böyle beklediler

Savcılık incelemesinin ardından hayatını kaybeden Bedriye Mermer ile Nebi Arda ise hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

En acı an Başında böyle beklediler

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Baba konuştu mahkeme salonu buz kesti... 19 yaşındaki Zehra yaşadığı kabusa daha fazla dayanamadı

Sarallar suç örgütüne yeni iddianame: Alışkanlık haline getirdiler!

Şule Çet'in ölümüyle ilgili bilirkişi raporunda 'ayakkabı' ayrıntısı!

Babadağ'da yalın ayak bulunmuştu! Kayıp tekstilci herkesi kandırmış