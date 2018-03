Emzirme döneminde beslenme nasıl olmalı? Anne sütü nasıl çoğalır?

Öncelikle annenin emzirme sıklığı ve emzirme performansına göre acıkma sıklığı ve şiddeti değişkenlik göstermektedir. Emziklilik döneminin ilk 6 ayı 8-10 öğünlük bir beslenme programının planlanması annenin iştahını yönetmesi için ve süt performansını desteklemesi için oldukça önemlidir. Anne sütünün; annenin beslenmesinden ve mevcut vitamin mineral depolarının durumundan etkilendiği unutulmalıdır. Bu sebeple doğumdan hemen sonra vitamin mineral depoları değerlendirilmeli ve eksikliklere yönelik gıda takviyelerinin ve beslenme programının planlanması gerekmektedir. Annenin yediği her lokma sütün hem içeriğini hem performansını etkilemektedir. Sütünüzün hem miktarını hem de içeriğini desteklemek için;Öncelikle annenin emzirme sıklığı ve emzirme performansına göre acıkma sıklığı ve şiddeti değişkenlik göstermektedir.

Emziklilik döneminin ilk 6 ayı 8-10 öğünlük bir beslenme programının planlanması annenin iştahını yönetmesi için ve süt performansını desteklemesi için oldukça önemlidir. Anne sütünün; annenin beslenmesinden ve mevcut vitamin mineral depolarının durumundan etkilendiği unutulmalıdır. Bu sebeple doğumdan hemen sonra vitamin mineral depoları değerlendirilmeli ve eksikliklere yönelik gıda takviyelerinin ve beslenme programının planlanması gerekmektedir. Annenin yediği her lokma sütün hem içeriğini hem performansını etkilemektedir. Sütünüzün hem miktarını hem de içeriğini desteklemek için;

• Kahvaltıda her gün yumurtaya yer verin! Yumurta, kaliteli protein yapısıyla sütünün miktarını ve bebeğinin beyin gelişimini destekler!



• Omega-3 ve probiyotiklerin gücünden faydalanın! Besinlerle alınan Omega 3 ve probiyotikler, günümüz zamanında ne yazık ki vücudumuzun ihtiyaçlarını tam olarak karşılayamıyor. Bebeğinin; florasını, bağışıklığını ve beyin gelişimini desteklemek için hem probiyotik beslenin hem de Omega-3 zengini besinlere beslenmenizde yer verin. Diğer taraftan özellikle ilk 1000 gün hem probiyotik hem de omega-3 desteği alın.



• Sütünüzü artıran ve sizi besleyen en değerli besininiz, uyku! Uyku kaliteni artırmak için özellikle bu dönemde kafeinli içeceklerden uzak durun. Günlük toplam uyku saatini 8 saatin altına düşürmemeye özen gösterin. Bebeğiniz uyurken siz de uyuyun. Uyku kaliteni artırmak için süt, yoğurt, ayran, mayıs papatyası, muz, yulaf, rezene vb. besinleri tüketin. • Gün içinde 4-5 porsiyon süt ve süt ürünleri tüketin! Süt ve süt ürünleri bu dönemde özellikle pastörize veya UHT tercih edin. Güvenli ve paketli gıda bu dönem hem sizin hem de bebeğiniz için oldukça önemli. Özellikle peyniri yağı ve tuzu azaltılmış küf içermeyen alternatiflerden tercih edin.



• Her gün en az 4 litre su için! Yetersiz su tüketimi süt üretimini olumsuz yönde etkiler! Günde 2 şişe maden suyu ile de süt üretimini destekleyebilir emzirme sırasında veya sonrasında yaşadığınız sıcak basmaları ve terleme ile kaybettiğiniz elektrolitleri yerine koyabilirsiniz.



• Her gün 5-6 porsiyon meyve ve sebze tüketin! Yeşil yapraklı sebzeler, iyi yıkanıp hazırlanmış salatalar, taze meyveler yüksek su ve vitamin-mineral içerikleriyle sütünüze destek olur.



• Tam taneli tam tahıl tüketmeye özen gösterin. Ekmeğinizi bu özelliklerde tercih edin. Unutmayın, bu dönem tam beslenmeniz gereken bir dönem. Her öğünde 1-2 dilim tam tane ekmek tüketin. Özellikle bulgur, firik, buğday, karabuğdayı bir öğünde sebzeli hazırlayıp yanında yoğurt ile tüketmeye özen gösterin.



• Bir öğününde hayvansal proteine yer verin ve özellikle mevsim sebzeleri ile birlikte tüketin. Haftanın 2 günü kırmızı et, 2 günü tavuk veya hindi, haftanın 2 günü balık ve haftanın bir günü kuru baklagil tüketin. Bu besinleri kekik ve kimyon ile tüketmeniz sindirim konforuna yardımcı olacaktır.



• Özellikle yoğun şeker tüketiminden uzak durun. Bu dönemde sıklıkla tatlı ihtiyacı duyulur. Bu ihtiyacınız için tam buğday unu ile hazırlanmış az şekerli kuru meyveli bir kek hazırlayabilir ve özellikle saat 17:00 civarında bir bardak süt ile tüketebilirsiniz.



• Günde 1 avuç çiğ kuruyemiş yiyerek iyi yağlar ile sütünü zenginleştirebilirsiniz.



• Dereotu ve taze fesleğen anne sütünü artıran yeşilliklerdir. Kahvaltıda, omlet ve yemeklerin içerisinde mutlaka yer verin.



• Ara öğünlerinizde taze-kuru meyve tüketin! Kuru meyvelerden tüketeceğiniz hurma ya da incir, süt üretimini destekler. Komposto yaparken de şeker ilavesiz olmasına ve bir porsiyonunda 100 g taze meyve veya 20 g kuru meyve içermesine dikkat edin!



• Günde 1-2 fincan rezene için! Rezene süt üretimini destekleyen östrojen ve prolaktin hormonlarını uyarır, böylelikle sütünüzü artırır.



• Günlük alacağınız kalorinin %10’nunu keyif gıdalarına ayırabilirsin. Bu kalori ortalama 250 kal civarında bir kaloriye denk geliyor. Keyif aldığın besinlerinde süt salınımı üzerinde olumlu etkisi vardır. Ama lütfen tükettiğiniz miktara mutlaka dikkat edin. Bu dönemde iyi besinler ile besleniyor olmanız bebeğinizi de iyi besinlerle besliyorsunuz anlamına geliyor.