Emziren kadın (anne) oruç tutabilir mi?
Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte, oruç ibadetini yerine getirmek isteyen vatandaşların merak ettikleri sorulara internette yanıt aranmaya başladı. Yakın zaman önce doğum yapan ve bebek emziren anneler de oruç tutup tutamayacaklarını merak ediyor. Peki, emziren kadın (anne) oruç tutabilir mi?
Mübarek Ramazan'ın başlaması heyecanla beklenirken, Ramazan'a yönelik araştırmalar da hız kazandı. Kısa süre önce doğum yapan anneler 'Emziren kadın (anne) oruç tutabilir mi?' sorusuna internette yanıt arıyor. İşte, bu soruya Diyanet'in verdiği yanıt...
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın verdiği bilgilere göre; Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).
Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler.
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