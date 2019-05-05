Emziren anneler ve hamileler oruç tutabilir mi?
Bebeği emzirme döneminde olan ve oruç tutmak isteyen anne adayları, Ramazan ayını nasıl geçirmeleri gerektiği konusunda soru işareti yaşıyor. Hem ibadetlerini hem de annelik görevini hakkıyla yerine getirmek isteyenler için Diyanet’in ‘emziren anneler ve hamileler oruç tutabilir mi?’ sorusuna verdiği yanıtı derledik.
Diyanet İşleri Başkanlığı, "Ramazan ve Oruçla İlgili Diğer Konular" başlıklı sayfasından oruç ibadetiyle ilgili en çok merak edilenleri yanıtladı. Bunlardan biri de gebelik döneminde oruç konusu oldu. Peki, Diyanet bu konuda nasıl bir açıklamada bulunuyor? Emziren anneler ve hamileler oruç tutabilir mi?
Ramazan orucunu tutmamak için geçerli mazeretlerden biri de gebelik veya çocuk emzirmektir. Gebe veya emzikli olan kadınlar, kendilerine yahut çocuklarına bir zarar gelmesinden korkmaları hâlinde oruç tutmayabilirler. Bunlar bir yönüyle hasta hükmünde oldukları gibi, onlara bu ruhsatı tanıyan hadisler de bulunmaktadır (Nesâî, Sıyâm, 51, 62; İbn Mâce, Sıyâm, 12).
Kendisi dayanabilecek ve çocuk da etkilenmeyecek ise gebe ve çocuk emziren kadın oruç tutabilir. Bu konuda alanında uzman bir hekime danışılması uygun olur. Hamilelik ve çocuk emzirme gibi meşru sebeplerle oruç tutamayan kadınlar, tutamadıkları bu oruçlarını şartların elverişli olduğu başka zamanlarda kaza ederler (Merğînânî, el-Hidâye, II, 269).
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