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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Dinçer GÖKÇE
05.12.2019 - 10:29, Son Güncelleme:

Emre Yıldır’ın ölümü ile ilgili ilk duruşmada son dakika gelişmesi!

Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
Emre Yıldır’ın ölümü ile ilgili ilk duruşmada son dakika gelişmesi!

Akrabasının küçük yaşta istismarına maruz kalan ve soruşturma devam ederken intihar edip hayatına son veren Emre Yıldır'ın şikayetçi olduğu sanık Vedat Turhan bugün hakim karşısına çıkarken duruşmada bir son dakika gelişmesi yaşandı. Mahkeme heyeti savcının talebi doğrultusunda duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi. Yıldır ailesinin avukatı ise duruşmanın kapalı yapılmasına itiraz ederek “Duruşmanın kapalı yapılmasını gerektirecek bir durum yok. Yapılan haberler kamuyu bilgilendirmeye yönelik. Keza sosyal medya paylaşımları da bu yönde” dedi.

Çorlu'da ailesi ile yaşayan Emre Yıldır, akrabası Vedat Tarhan tarafından 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel taciz ve tecavüze uğradı. Yaşadıkları nedeni ile bunalıma giren Yıldır, savcılık şikâyeti öncesi Tarhan ile görüştü. Tarhan ile aralarında geçen konuşmaları kayda alan Yıldır, geçen 6 Mart günü Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ancak soruşturma süreci ağır ilerledi. Savcılık başvurusunun üzerinden 52 gün geçmesine karşın Yıldır ifadeye çağrılmadı. İçinde bulunduğu bunalımdan kurtulamayan Yıldır, 29 Nisan günü ailesiyle yaşadığı 15’inci kattaki evin penceresinden atlayarak intihar etti.

DURUŞMA BASINA VE İZLEYİCİLERE KAPATILDI

9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismara maruz kalan Yıldır’ın ölümüne neden olan akrabası sanık Vedat Turhan hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülürken duruşma az önce başladı. Mahkeme heyeti savcının talebi doğrultusunda duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte duruşma salonunda bulunan izleyiciler ve basın mensupları salondan çıkarıldı. Duruşma kapalı bir biçimde devam ediliyor.

YILDIR AİLESİNİN AVUKATI: KAPALI YAPILMASINI GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK

Savcının, duruşmanın kapalı yapılması yönündeki görüşü sorulan Yıldır Ailesinin avukatı Merve Uçanok “Duruşmanın kapalı yapılmasını gerektirecek bir durum yok. Yapılan haberler kamuyu bilgilendirmeye yönelik. Keza sosyal medya paylaşımları da bu yönde” dedi. Duruşmaya destek amacı ile katılan Ankara, Edirne Barosuna üye avukatlar da, duruşmanın açık yapılmasını istedi.

SANIK TARHAN: ‘HAYIR BİR DİYECEĞİM YOK’

Çanakkale’de tutuklu bulunan sanık Vedat Tarhan duruşmaya SEGBİS bağlantısı ile katıldı. Duruşmanın kapalı yapılması yönündeki taleplere ilişkin mahkeme başkanının ‘bir diyeceğiniz var mı?’ yönündeki sorusuna sanık Tarhan ‘Hayır bir diyeceğim yok’ diyerek cevap verdi.

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Dinçer GÖKÇE
Dinçer GÖKÇE
dgokce@hurriyet.com.tr
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