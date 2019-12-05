Emre Yıldır’ın ölümü ile ilgili ilk duruşmada son dakika gelişmesi!
Akrabasının küçük yaşta istismarına maruz kalan ve soruşturma devam ederken intihar edip hayatına son veren Emre Yıldır'ın şikayetçi olduğu sanık Vedat Turhan bugün hakim karşısına çıkarken duruşmada bir son dakika gelişmesi yaşandı. Mahkeme heyeti savcının talebi doğrultusunda duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi. Yıldır ailesinin avukatı ise duruşmanın kapalı yapılmasına itiraz ederek “Duruşmanın kapalı yapılmasını gerektirecek bir durum yok. Yapılan haberler kamuyu bilgilendirmeye yönelik. Keza sosyal medya paylaşımları da bu yönde” dedi.
Çorlu'da ailesi ile yaşayan Emre Yıldır, akrabası Vedat Tarhan tarafından 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel taciz ve tecavüze uğradı. Yaşadıkları nedeni ile bunalıma giren Yıldır, savcılık şikâyeti öncesi Tarhan ile görüştü. Tarhan ile aralarında geçen konuşmaları kayda alan Yıldır, geçen 6 Mart günü Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Ancak soruşturma süreci ağır ilerledi. Savcılık başvurusunun üzerinden 52 gün geçmesine karşın Yıldır ifadeye çağrılmadı. İçinde bulunduğu bunalımdan kurtulamayan Yıldır, 29 Nisan günü ailesiyle yaşadığı 15’inci kattaki evin penceresinden atlayarak intihar etti.
DURUŞMA BASINA VE İZLEYİCİLERE KAPATILDI
9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismara maruz kalan Yıldır’ın ölümüne neden olan akrabası sanık Vedat Turhan hakkında müebbet hapis istemiyle dava açıldı. Davanın ilk duruşması bugün Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülürken duruşma az önce başladı. Mahkeme heyeti savcının talebi doğrultusunda duruşmanın kapalı yapılmasına karar verdi. Bu kararla birlikte duruşma salonunda bulunan izleyiciler ve basın mensupları salondan çıkarıldı. Duruşma kapalı bir biçimde devam ediliyor.
YILDIR AİLESİNİN AVUKATI: KAPALI YAPILMASINI GEREKTİRECEK BİR DURUM YOK
Savcının, duruşmanın kapalı yapılması yönündeki görüşü sorulan Yıldır Ailesinin avukatı Merve Uçanok “Duruşmanın kapalı yapılmasını gerektirecek bir durum yok. Yapılan haberler kamuyu bilgilendirmeye yönelik. Keza sosyal medya paylaşımları da bu yönde” dedi. Duruşmaya destek amacı ile katılan Ankara, Edirne Barosuna üye avukatlar da, duruşmanın açık yapılmasını istedi.
SANIK TARHAN: ‘HAYIR BİR DİYECEĞİM YOK’
Çanakkale’de tutuklu bulunan sanık Vedat Tarhan duruşmaya SEGBİS bağlantısı ile katıldı. Duruşmanın kapalı yapılması yönündeki taleplere ilişkin mahkeme başkanının ‘bir diyeceğiniz var mı?’ yönündeki sorusuna sanık Tarhan ‘Hayır bir diyeceğim yok’ diyerek cevap verdi.
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