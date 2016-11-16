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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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AA
16.11.2016 - 20:46, Son Güncelleme:

Emre Uslu ABD'de görüntülendi

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Emre Uslu ABD'de görüntülendi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü 15 Temmuz darbe girişimi soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) firarisi Emre Uslu, ABD'nin başkenti Washington'da görüntülendi.

Hakkında birden fazla yakalama kararı bulunan FETÖ firarisi Uslu, Washington'da bir düşünce kuruluşunun toplantısının kulisinde Türkiye hakkında soru sorarken ortaya çıktı. 

15 Temmuz darbe girişimi öncesinde "görsel ve sosyal medyada darbeye zemin hazırladığı, darbe girişimi gecesi ise darbeye karşı konulmaması yönünde açıklama yaptığı" iddiasıyla hakkında birden çok soruşturma olan ve ifade vermeye gitmeyen FETÖ firarisi Uslu'ya savcılık tarafından "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs" suçlaması yöneltildi.

2015 yılında yürütülen "Paralel yapı" soruşturması kapsamında FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'le hakkında bir yakalama kararı daha olan Emre Uslu, FETÖ'nün medya ayağının önemli isimlerinden biri olarak biliniyor.

Emre Uslu ABDde görüntülendi


Bir süre önce, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davaları kapsamında çeşitli suçlardan aranan eski Zaman gazetesi Genel Yayın Müdürü Ekrem Dumanlı da ABD'nin New Jersey eyaletinde bir alışveriş merkezinde görülmüştü.

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