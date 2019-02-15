Emre Kınay kimdir?
Oyuncu Emre Kınay, İYİ Parti Kadıköy belediye başkan adayı oldu. Emre Kınay da açıklamayı doğruladı. Peki, İYİ Parti Kadıköy belediye başkan adayı Emre Kınay kimdir, kaç yaşında?
Arap kökenli Emre Kınay, 5 Mart 1970, İstanbul’da dünyaya geldi. Dostlar Tiyatrosu, Bakırköy Belediye Tiyatroları gibi topluluklarda görev yapan sanatçı, çeşitli sinema filmi ve tv dizilerinde de rol aldı.
Kurucusu olduğu Duru Tiyatro topluluğunda hâlen oyunlar sergilemekte ve dizi filmlerde oynamaktadır. Yılan Hikâyesi dizisinde canlandırdığı Erkan Ağa ve Yeditepe İstanbul dizisinde canlandırdığı Yusuf Karakterleri ile tanındı. Üç kız çocuğu babasını oynadığı ve başrolünü İclal Aydın ile paylaştığı İki Aile dizisi ile daha geniş çevrede tanınmıştır.
Güneşi Beklerken adlı dizide basketbol hocası Cihan'ı, daha sonra bir lise dizisinde sonradan okula dönen bir avukatı canlandırmış, Sergen Yalçın, Murat Dalkılıç gibi isimlerle rol aldı. 2015-2016 sezonunda yayınlanan Güneşin Kızları dizisinde Haluk rolünü canlandırdı. 2003 yılında manken Emine Ün ile nikah masasına oturdu. Duru isimli bir kızları olan ikili, 2009 yılında yollarını ayırdı.
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